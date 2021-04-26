Ликвидатор аварии Кажыгали Байбатыр

26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа потрясла весь мир, и отголоски её ощущаются по сей день.

Авария произошла на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС. В результате значительная территория Украины и приграничных областей России и Беларуси подверглись радиоактивному загрязнению. В одночасье жизнь и здоровье огромного количества людей оказалась под угрозой. Сразу же население, проживавшее в радиусе 30 километров от АЭС, было эвакуировано в другие регионы.

Основная часть работ по ликвидации последствий аварии проводились в 1986 – 1987 годах. Среди ликвидаторов были и жители Восточно-Казахстанской области. Один из них – гидромелиоратор населённого пункта Тасарык Жана Тилекского сельского округа Урджарского района Кажыгали Байбатыр.

– Мы не могли остаться в стороне, когда произошла эта страшная катастрофа. Через несколько дней из Урджарского района на место аварии выехали девять человек. Это Елеукен Оразбаев, Жардем Муканов, Дуйсенгали Кондыбаев, Габит Курмангалиев, Николай Безрученко, Фёдор Куденов, Пётр Бельневский, Пётр Лобадан и я, – вспоминает Кажыгали Байбатыр. – Всего из Семипалатинской области 150 человек отправились в Москву, а затем и в Гомельскую область. Это была одна из 276 воинских частей, принимавших участие в работе по ликвидации последствий и находившихся в Хойникском районе Белоруссии – казахстанский полк химической защиты 20040.

Как отмечает наш герой, через некоторое время его вместе с Елеукеном Оразбаевым и группой аксуатовцев привезли на третий блок Чернобыльской атомной электростанции.

– В самом начале мы были полны энтузиазма, молоды, но со временем будто начали сожалеть о своём решении. Ведь было много погибших. Лишь одно придавало нам силы и уверенность – это памятник Герою Советского Союза, уроженцу Кокпектинского района Койгельды Аухадиеву, который находился в той местности. Его героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, вдохновил нас, – рассказал Кажыгали Байбатыр.

Стоит отметить, информация о случившейся аварии в прессе появилась только спустя два дня. При этом её описали как рядовое событие, также было сказано, что погибли два человека. Хотя на самом деле от радиации погибло гораздо больше людей.

Только через полмесяца, 14 мая, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв официально объявил по центральному телевидению о том, что произошла авария. В то же время европейские страны, осознавшие последствия разрушительной катастрофы, уже 30 апреля приняли меры по защите своего населения. Например, в Австрии был принят запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с высоким уровнем радиационного загрязнения.

– Чернобыльская авария оказалась в 90 раз мощнее атомных бомб США, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки в Японии. Из 10 тысяч жителей Восточного Казахстана, отправившихся на ликвидацию последствий катастрофы, сегодня в живых осталось около тысячи, – говорит Кажыгали Байбатыр. – Не секрет, что с каждым годом наши ряды становятся всё реже. Тем не менее, мы благодарны главе региона Даниалу Ахметову, который понимает и разделяет нашу скорбь и боль, поддерживает нас.

По его словам, в прошлом году аким области предоставил возможность ликвидаторам той аварии из Восточного Казахстана получить бесплатное лечение в зонах отдыха на берегу Алаколя в Урджарском районе. В самом деле, воды Алаколя способны принести большую пользу в выведении радиации из организма.

– Известно, что в этом году в связи с 35-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС планируется выпуск юбилейных медалей, – добавил наш собеседник, кавалер ордена Красной Звезды, обладатель медалей «Герой Чернобыля», «Герой-спасатель».

К слову, Кажыгали Байбатыр продолжает активно заниматься общественной деятельностью. В частности, он помог возродить ОО «Союз ветеранов и инвалидов Чернобыля по Восточно-Казахстанской области». Сейчас руководителем общественного объединения является Канат Раздыков.

Берикхан Тайжигит

Фото из архива

Аягозский район