История, написанная кистью 

Восточно-Казахстанский музей искусств отметил 30-летие со дня открытия.

История областного музея искусств начала свой отсчёт с 1990 года. Основой для его открытия послужила коллекция из тысячи произведений живописи и графики известного восточноказахстанского художника Леонида Агейкина.

Музей искусств выделяется среди музеев не только Казахстана, но и стран СНГ – он работает по трём направлениям искусства: изобразительному, литературному и музыкальному. Приоритетным остаётся изобразительное искусство.

Сегодня в фондах музея хранится около десяти тысяч экспонатов. Это живопись, графика, скульптура, литература, музыка и народные инструменты. Сотрудники занимаются изучением фондовых работ, жизни и творчества мастеров и искусства края. Также в стенах музея проводятся художественные и литературные выставки, музыкальные вечера, на которых можно проследить, как древнее образное искусство наших предков воплощается в творчестве современных авторов. Стоит подчеркнуть, что коллекция постоянно пополняется интересными работами художников нашего региона.

К 30-летию со дня основания сотрудники музея подготовили небольшое торжественное мероприятие и видеофильм о достижениях и знаменательных событиях, которые прошли в учреждении культуры за эти годы. С экрана прозвучали слова поздравлений как от казахстанских, так и от зарубежных художников, друзей и старожилов музея.

Кульминацией праздника стала грандиозная выставка «Востребовано временем», которая представила итог 30-летней деятельности музея.

– В экспозиции собраны лучшие работы из фонда музея, выполненные в разных направлениях, – поделилась директор Восточно-Казахстанского музея искусств Бекайым Уябаева, – от основоположника казахстанской школы изобразительного искусства Абылхана Кастеева до местных молодых талантов. Выставкой мы хотели обобщить и показать, что сделано за эти годы, какие интересные события происходили в стенах музея.

Для показа отобрано более 80 работ таких признанных мастеров, как Леонид Агейкин, Есенгали Садырбаев, Николай Аштема, Вячеслав Люй-Ко, и совсем молодых авторов – участников разных проектов музея.

Добавим, что посетить выставку «Востребовано временем» можно до

21 ноября включительно. Также экспозицию можно увидеть в онлайн-формате на официальных страницах музея.

Татьяна Кравченко

Ануар Тюлюбаев