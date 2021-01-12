Журналист, поэт, сказитель 

Недавно отметил свой очередной день рождения наш коллега, известный журналист, переводчик, исследователь литературы, поэт, основатель музея областной газеты «Рудный Алтай» Кабдылкаир Кабдылашимович Кудайбергенов, который сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Он родился в 1957 году в посёлке Белая гора Уланского района. В 1978 году окончил филологический факультет Усть-Каменогорского педагогического института. После окончания учёбы и службы в армии с головой окунулся в увлекательный и многогранный мир журналистики.

В период с 1979 по 1995 год Каир трудился корреспондентом, заведующим отделом, заместителем редактора, редактором в многотиражной газете «Машиностроитель» («Востокмашзавод»), районных газетах «Зыряновская нива», «Новая жизнь» (Самарский район), «Оркен» – «Расцвет» (Уланский район).

С 1995 года работал специальным корреспондентом, заместителем главного редактора и обозревателем областной газеты «Рудный Алтай». В общей сложности в средствах массовой информации региона проработал без перерыва 33 года, в том числе в нашей газете 17 лет.

Стоит отметить, Каир Кудайбергенов – член Союза журналистов Казахстана (с 1982 года), лауреат премий имени Павла Бажова, Забера Баянова, Президентского фонда по развитию государственного языка, акима ВКО.

Ещё со студенческих лет Каир Кудайбергенов занимался исследованием фольклора и проблем истории казахской литературы. Он одинаково красиво и грамотно писал на казахском и русском языках. Его переводы всегда отличались точностью и яркой художественностью. Так, в 1977 году он написал дипломную работу по поэме Шакарима Кудайбердиева «Калкаман – Мамыр».

В 2010 году в качестве жырши-сказителя исполнил эту поэму на областном конкурсе, где одержал победу. В 2014 году сделал художественный перевод на русский язык этого произведения о светлой и трагической любви юноши Калкамана и девушки Мамыр.

Именно Кабдылкаир Кудайбергенов старательно и скрупулезно собирал для музея областной газеты «Рудный Алтай» старинные печатные машинки, выпуски газеты и фотографии прошлого века, на которых отражены этапы становления одной из пяти старейших газет Казахстана, линотип и другие «артефакты». Создатель музея по крупицам собирал все эти уникальные вещи.

Сотрудники газеты «Рудный Алтай» говорят, что среди качеств, присущих нашему уважаемому коллеге, главными всегда оставались человечность, педантичность, аккуратность, системность. Поэтому даже сейчас на заслуженном отдыхе ему некогда скучать. Каир по-прежнему в гуще событий, читает прессу и литературу, анализирует происходящее в регионе и мире. Рядом с ним жена Зина, двое детей и четверо внуков.

Поздравляем Кабдылкаира Кабдылашимовича с днём рождения, желаем бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия!

Ева Ким

Фото из архива редакции