Зри в КОРенЬ проблемы

В Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори. Врачи уверены, замедлить распространение болезни может только сформированный коллективный иммунитет.

На сегодняшний день в республике зафиксировано более 11 тысяч заболевших корью. В Восточно-Казахстанской области, благодаря достижению высокого процента иммунизации по итогам прошлых лет, а также своевременной работе специалистов территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля и врачей медицинских организаций региона, заболеваемость корью находится на сравнительно невысоком уровне. Пока сообщается о 56 случаях по региону.

Участившиеся случаи отказа от прививок, большое количество медицинских отводов, а также перерывы в плановой вакцинации в период пандемии стали причиной увеличения количества больных корью. Врачи утверждают, что лишь сформированный коллективный иммунитет поможет изменить ситуацию.

– Из 11 тысяч случаев по Казахстану на данный момент у 87% заболевших корью не имеется сведений о профилактических прививках или они не вакцинированы. Это указывает на то, что прививки работают и они необходимы, – отметил главный внештатный иммунолог ВКО Иван Мещеряков.

По словам врача, в группе риска находятся не привитые в календарные сроки граждане, медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, торговли, переселенцы и трудовые мигранты.

Вот – медотвод?

Главный государственный санитарный врач Казахстана подписал постановление о дополнительной массовой иммунизации против кори.

– В первую очередь дополнительной иммунизации подлежат дети от шести месяцев до года. Эта прививка будет считаться нулевой. То есть, до первой прививки в один год. Она делается, чтобы дети, которые до шести месяцев имели иммунитет от матери, были защищены до первой прививки, – пояснил врач эпидемиолог-иммунолог.

Он отметил, что дополнительная иммунизация этой категории детей началась с 6 ноября 2023 года с применением имеющихся объёмов вакцины против кори, краснухи и паротита. При этом дети в возрасте от полугода до 11 месяцев, получившие профилактическую прививку против кори в период ДМИ, при достижении ими возраста 12–15 месяцев получают плановую профилактическую прививку против кори в соответствии с постановлением Правительства. Вместе с тем, дети в возрасте от двух до пяти лет, независимо от прививочного статуса против кори, вакцинируются с 5 декабря в плановом порядке.

Сообщается, что медицинский препарат, который используют для иммунизации против кори, произведён в Индии. Он прошёл государственную регистрацию и применяется в поликлиниках региона в соответствии со всеми санитарными требованиями.

Важно отметить, что прививки будут проводиться только после получения информированного согласия прививаемого или родителей (законных представителей).

Многих также интересует вопрос о медицинских отводах от вакцинации. Зачастую узкие специалисты рекомендуют отказаться от прививок до определённого возраста в связи с риском развития осложнений.

Так, жительница Усть-Каменогорска Алтынай Амангулова – мама двух дочерей. Её детям в раннем возрасте невропатолог рекомендовал отложить прививки. Сейчас старшая уже школьница. Однако четырёхлетнюю дочь могут пригласить в поликлинику для получения вакцины против кори.

– Я слышала о вспышке кори и взволнована тем, какие меры будут приниматься в нашем случае. На мой взгляд, необходимо тщательно подходить к вопросу вакцинации и проверять всех детей, которым когда-то были даны медотводы, – говорит Алтынай Амангулова.

По словам врача, на практике встречались случаи, когда отводы не были обоснованы.

– Министерство здравоохранения проводит работу по проверке медицинских отводов от вакцинации. И по имеющимся данным, многие из них не соответствуют предъявляемым критериям. К примеру, их выдавали врачи, не имеющие допуска к проведению прививок, например, невропатологи. Медотвод может дать только педиатр или терапевт, – отвечает Иван Мещеряков.

Вместо послесловия

Корь – это высококонтагиозная инфекционная болезнь, вызываемая вирусом. Он легко распространяется при дыхании, кашле или чихании инфицированного человека. Инфекция может спровоцировать тяжёлое течение заболевания, а иногда осложнения и даже летальный исход. Поэтому решение вакцинироваться или нет – нельзя считать личным делом каждого. Чтобы остановить распространение болезни, должен быть сформирован коллективный иммунитет.

Эксперты отмечают, до начала применения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинопрофилактики кори крупные эпидемии регистрировались примерно каждые два-три года и ежегодно приводили к 2,6 миллиона случаев смерти.

По данным специалистов, пандемия COVID-19 привела к нарушению нормальной деятельности служб эпиднадзора и иммунизации. Приостановка услуг по иммунизации, снижение ее показателей и ослабление эпиднадзора во всём мире сделали миллионы детей уязвимыми перед предотвратимыми болезнями. К их числу относится и корь.

Меруерт Бахтиярова