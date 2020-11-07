Зона повышенной опасности 

Восточно-Казахстанская область вошла в «красную зону» по темпам распространения коронавирусной инфекции.

С каждым днём всё больше восточноказахстанцев подвергаются заражению. На 5 ноября количество зарегистрированных случаев достигло 11 190. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 817,3. За сутки зарегистрировано 250 новых случаев. Положительные результаты ПЦР-тестирования были обнаружены у жителей 14 городов и районов.

Пугающая статистика обязывает как можно бережнее относиться к своему здоровью и прекратить игнорирование мер безопасности. К счастью, сознательных граждан, понимающих всю серьёзность ситуации, становится больше. Однако, как и прежде, есть скептики с противоположным мнением.

Тем временем контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мер осуществляют 128 мониторинговых групп. Они действуют в 19 городах и районах области.

– С начала октября на территории региона усилена работа мониторинговых групп. С 1 октября по 3 ноября по области проведено 1715 рейдов, охвачен 9421 объект, – сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Талгат Тунгушбаев. – По выявленным нарушениям требований санитарных правил и постановлений ГГСВ по ст. 425 ч. 1 КоАП РК наложено 426 штрафов на общую сумму 34 297 190 тенге. Работа мониторинговых групп продолжается.

Не стоит забывать, что с 5 июля этого года за нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований в Казахстане предусмотрена административная ответственность.

Вместе с тем, по словам Талгата Тунгушбаева, распространяемая в социальных сетях информация о том, что санитарные правила Министерства здравоохранения РК нарушают конституционные права граждан, является необоснованной.

– Согласно пункту 1 статьи 39 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения, – подчеркнул он. – Также согласно подпункту 89 пункта 1 статьи 1 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» Министерство здравоохранения осуществляет руководство и межотраслевую координацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Так, с учётом возложенных на Минздрав полномочий и ответственности за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, все ограничения приняты в соответствии с законодательством.

Однако при том, что жители региона теперь находятся в «красной зоне», в Восточном Казахстане жёсткие ограничения введены не были. Участь других стран, принявших решительные меры, пока нас не постигла. К примеру, в Испании ввели режим ЧС. Продлить его могут на полгода. В Ирландии с 6 октября действует повторный локдаун. Гражданам запрещено отдаляться от своих домов более чем на пять километров.

– Наша область пошла по пути мягких ограничений. Не закрываем предприятия и не вводим комендантский час. Все ограничительные меры, введённые в регионе, направлены на защиту здоровья и жизни людей. Мы надеемся на самосознание и ответственность граждан, – пояснилТалгат Тунгушбаев.

Меры профилактики важны, не менее значима непосредственная борьба с COVID-19. Действенным средством в этой борьбе является иммунная плазма. В настоящее время в области в наличии 3063 дозы.

– В Семее применена 41 доза, в Усть-Каменогорске – 72, в районе Алтай – 12. Управлению здравоохранения ВКО поручено активноиспользовать имеющиеся антитела, – написал на своих страницах в социальных сетях аким области Даниал Ахметов. – Подход в применении плазмы выздоровевших индивидуален. Поэтому наши врачи должны продолжать более глубокое изучение этого метода лечения и само действие плазмы. Во всём мире активно используются иммуноглобулины для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Глава региона отметил, сейчас 37 из госпитализированных в инфекционные отделения пациентов находятся в тяжёлом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Гульжан Естаева