Золотые нивы предгорьев Алтая

Растительное масло янтарного цвета холодного отжима производят представители аграрного сектора из города и района Алтай. Продукция собственного производства у сельчан всегда вызывает безграничное доверие из-за качества, вкуса и даже товарного вида.

Не последнюю, если не сказать доминирующую, роль играет соотношение цены и качества. Это важный аспект, над которым постоянно и успешно работают аграрии. На недавней ярмарке продукции сельского хозяйства, что организовал район Алтай в областном центре, натуральные и свежие продукты питания были предложены в изобилии.

По информации руководителя районного отдела сельского хозяйства Айгуль Куттубаевой, растительное масло неизменно пользуется высоким спросом. Так же как и другие продукты питания, произведённые на алтайских нивах. И здесь без лирического отступления никак не обойтись. Кризис и засуха последних лет, пандемийные процессы заметно влияют не только на экономику области, района, отдельно взятого села. Происходят любопытные изменения в ментальности и сознании людей. Удалённая работа в онлайн-формате раскрывает новые, неведомые прежде грани восприятия окружающего мира. К примеру, невероятную популярность вдруг обрели в социальных сетях живописные сельскохозяйственные пейзажи, виды природы первозданной или рукотворной. Запестрели многочисленные селфи на фоне хлебных полей и подсолнечных плантаций. Именно в этом отношении район Алтай явно оказался вне конкуренции.

СЕЛФИ В ПОЛЕ

Кто постоянно проезжает в различное время года по автотрассе около села Снегирево в направлении города Алтая и Катон-Карагая, непременно видит стремительно меняющиеся пейзажи, виды природы один краше другого. В нынешнем сезоне они стали предметом пристального внимания не только специалистов, но и блогеров. С их подачи цветущие рапсовые, пшеничные, подсолнечные поля превратились в красочный антураж, изумительный фон для проведения фотосессий, пресловутых селфи и формирования экзотического портфолио лидеров мнений.

На поверхностный взгляд, казалось бы, всё это стало не более чем развлечением. С другой стороны, невозможно отрицать явную познавательную функцию, выполняемую авторами в сетях. Особенно это касается темы туризма, раскрытия несомненного потенциала, что имеется в перспективной и столь многообещающей отрасли Восточного Казахстана. Забавно читать о том, что одного из блогеров, которого пригласили для предметного знакомства с уникальными уголками области, поразило именно обилие жёлтого цвета. Здесь уже ничего не попишешь. Это классика жанра, из которой оказалось возможным извлечь выгоду.

ГОТОВАЯ ПОЧВА

Не будем лишний раз рассуждать о художественных ценностях классических произведений изобразительного искусства. Простого человека они подкупают близостью к жизни, пасторальной тематике и сельским сюжетам. В чём и заключается удивительное правдоподобие, характерное для природы, образа и смысла жизни сельчан, роли труда и влияния окружающего мира на них в самые разные эпохи, противоречивые времена. С древних лет и до наших дней. А для творческих личностей окружающая среда неизменно являлась источником вдохновения, прилива сил и энергии. Глядя на волнующиеся хлебные нивы в предгорьях, горах Алтая, можно бесконечно задаваться вечными вопросами. Почему эту совершенную красоту уникальной природы не видят или не хотят отчётливо видеть, оценить другие? Сегодня уже можно сказать, что наконец увидели. Более того, по достоинству оценили, и, видно, это только начало. Туризм и путешествия, нишевые, экологические, сельские виды и направления этой отрасли имеют подготовленную почву, точки приложения сил, интеллекта и рабочих рук.

Есть ещё одна интересная деталь, о которой не всегда мы помним, а некоторые и вовсе не знают по ряду причин. Сам город Алтай находится в зелёном обрамлении лесов, опоясывающих населённый пункт с разных сторон. Не все поверят, что многие хвойные и лиственные насаждения в округе являются не только творением природы, но и порождением заботливых и умелых человеческих рук. Для горняцкого промышленного города они являются зелёным одеянием, а также «лёгкими». В русле инициатив Главы государства о высадке ни много ни мало двух миллиардов деревьев по всему Казахстану, не будет лишним вспомнить о полезном опыте этого района. Восстановление лесных массивов сочеталось и глубокой переработкой древесины, выпуском конечной продукции. Впрочем, это тоже свидетельствует о потенциале местного населения, щедро наделённого самыми яркими талантами.

Здесь труд и культура плотно, тесно идут рука об руку, что неудивительно, учитывая историю, местные традиции. Таёжная своенравная река Тургусун в наше время была известна по одноимённому названию самобытного фестиваля поэзии и авторской песни. Сейчас её в большей степени упоминают из-за строительства и пуска в эксплуатацию новой современной гидроэлектростанции. В рамках развития зелёной экономики, возобновляемых источников электрической энергии подобные проекты для всех представляют однозначный практический интерес.

БЛИЖЕ К ДЕЛУ

Район и город Алтай, а также их населённые пункты, в первую очередь, отличаются природно-климатическими условиями от других территорий Восточного Казахстана. Зимой там всегда намного холоднее, чем где-либо ещё, а снежный покров тоже превышает стандартные показатели, присущие остальным районам, городам и сёлам региона.

Как рассказали нам представители районного отдела сельского хозяйства, в Алтае благоприятные условия для развития растениеводства и животноводства. Земельные угодья отличаются высоким плодородием для получения стабильных урожаев самых различных культур. Морозные снежные зимы и короткое жаркое лето диктуют земледельцам культивирование подходящих культур и сортов, адаптированных к жёстким условиям, оптимальной агротехники, внедрения передовых технологий и машин.

– В масштабе области наши аграрии отличаются тем, что бережно относятся к обрабатываемой земле, активно вносят минеральные и органические удобрения, – говорит руководитель районного отдела сельского хозяйства Айгуль Куттубаева. – По этому показателю они неизменно входят в число постоянных лидеров. То же самое касается и приобретения новой производительной техники. Здесь подходы тоже серьёзные и основательные. Аграрии отдают предпочтение тракторам, комбайнам, сельхозагрегатам испытанных и надёжных марок, большой мощности, что позволяет в сжатые сроки и с высоким качеством выполнить значительный объём сельскохозяйственных операций. С их точки зрения инвестиции в такую технику оправдывают себя в полной мере, поскольку большие задачи требуют соответствующих вложений финансовых средств, усилий.

Отличительной особенностью сектора агропрома в районе Алтай является и процесс укрупнения хозяйств, который окончательно завершился несколько лет назад. В районе аграрии и животноводы давно убедились, что надо на земле работать сообща, объединив силы и средства. Не случайно в населённых пунктах преобладают крупные сельскохозяйственные формирования. Свою лепту вносят, как и повсюду, личные подсобные хозяйства, частники.

На ярмарку, организованную на территории рынка «Дос Нар» в областном центре, представители сектора АПК района Алтай привезли полный набор продукции.

– Всегда пользуется спросом говядина, поэтому наши животноводы предусмотрели на эти цели десять голов крупного рогатого скота, пять лошадей, пять овец, а также свинину, гусей, – продолжает Айгуль Куттубаева. – Всего около четырёх тонн свежего мяса разных сортов и видов. Кроме того, около двух тонн своего растительного масла.

Добавим, что самое время вернуться к тому, с чего мы начали свой рассказ. Ароматное свежее масло холодного отжима представило на прилавках крестьянское хозяйство «Луч», которое возглавляет опытный аграрий Владимир Тычинский. Продукция в удобной расфасовке с янтарным цветом привлекает товарным видом и доступной ценой. По словам Марии Щетниковой, за прилавком долго стоять не пришлось, продукцию разобрали быстро и охотно.

Таир Сапаргалиев