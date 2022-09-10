Золотое свечение Великой степи

Очередную международную научно-практическую конференцию, «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», состоявшуюся по традиции в Восточном Казахстане, открыл аким области Даниал Ахметов.

Напомним, что значимое мероприятие проводилось впервые после двухлетнего перерыва, связанного с влиянием пандемии. Перед его началом глава региона ознакомил зарубежных гостей с уникальной выставкой экспонатов, найденных отечественными археологами на территории области. Также отмечено, что ВКО является одним из духовно-культурных центров республики

– Изучение и сохранение потенциала, бесценного исторического, культурного, природного наследия, безусловно, наш огромный патриотический долг, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Благодаря уникальному географическому положению, богатству недр наш регион издревле становился центром формирования различных хозяйственных систем, технологических мировоззренческих, философских идей, зоной культурно-исторических контактов. Поэтому земля Восточного Казахстана, казахстанского Алтая, содержит огромное количество материализованных следов событий прошлых веков. На территории области сохранились грандиозные пирамидальные сооружения, курганы сакского периода, которые датируются, по данным археологических исследований, VIII-VI веками до нашей эры.

Аким области сообщил, что с 2016 года в регионе реализуется программа развития научно-исследовательских работ в сфере археологии. Её итоги регулярно презентуются на подобных конференциях. Благодаря этой программе ведущие археологи страны Зайнолла Самашев и Абдеш Толеубаев получили возможность сделать новые открытия. Их по праву можно считать выдающимися археологами XX и XXI столетий.

– Сенсационные открытия были сделаны в некрополях Елеке сазы, Берель, Кара Каба, на поселении Акбаур, а также в исторических местах Шиликты Зайсанского района, – отметил глава региона. – Накоплено более 26 тысяч бесценных артефактов, которые вошли в сокровищницу музейного достояния нашей страны.

Также сделан акцент на том, что всё это является основой для новой масштабной работы в данном направлении, которая предстоит археологам, историкам, молодым учёным, сегодняшним студентам.

Перед участниками конференции выступил и пожелал успешной работы заместитель министра науки и высшего образовании Республики Казахстан Куаныш Ергалиев. Он рассказал о реализации поручений Главы государства, связанных с проведением научно-исследовательских программ в масштабе республики, мерах по их своевременному и полноценному финансированию, оказанию всесторонней поддержки. По его мнению, акимат Восточно-Казахстанской области является организатором события, которое имеет большое значение для всех. Изучение культуры, истории, этнографии тюркского мира стимулирует научную мысль, делает узнаваемым и доступным бесценное достояние.

Известный археолог Зайнолла Самашев посвятил своё выступление вопросам сакрализации образа кагана и древних тюрков на примере раскопок на Елеке Сазы. Его коллега Абдеш Толеубаев рассказал об итогах археологических исследований в предгорьях Тарбагатая и Шынгыстау. Тему общей истории продолжил доктор философии, профессор одного из университетов Турции Тошагыл Ахмет, отметив неоспоримый вклад учёных Казахстана в устранении белых пятен в научном плане.

С большим интересом воспринято выступление гостя из Великобритании, где проходила знаковая выставка ВКО «Золото Великой степи», посвящённая ценным археологическим находкам. Доктор философии, заместитель директора музея Фицуильяма при Кембриджском университете Нил Спенсер сообщил, что выставка пользовалась огромным успехом в Туманном Альбионе, её посетило более 25 тысяч человек. Она вошла в число пяти лучших выставок мира в 2021 году. Каталог выставки о золоте Великой степи вошёл в список лучших книг 2021 года. Есть планы по дальнейшему продолжению успешного партнёрства с восточноказахстанскими коллегами.

В рамках конференции прошли панельные сессии, её участники посетили Акбаур, побывали на открытии уникального археологического центра в селе Бестерек Уланского района, заслушали доклады коллег. Более подробно о масштабном событии, неизменно вызывающем повышенный интерес, читайте в последующих номерах «Рудного Алтая».

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета