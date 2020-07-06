Одним из ярких и значимых событий прошедшей недели стала состоявшаяся в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан Международная конференция «Нурсултан Назарбаев. Ответственное лидерство: преемственность и эволюция».

Организаторы мероприятия – Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Служба Центральных Коммуникаций при Президенте РК – предложили обсудить историческую роль и деятельность на современном этапе Первого Президента РК – Елбасы

Н. А. Назарбаева, феномен ответственного лидерства, проанализировать значимость личности Нурсултана Назарбаева сквозь призму формирования преемственности политики, исторических традиций и политической культуры.

– В рамках одного мероприятия невозможно охватить все аспекты и грани деятельности Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, – открывая конференцию, отметила директор КИСИ при Президенте РК Зарема Шаукенова. – Но мы постараемся внести свою посильную лепту в изучение и понимание того, что специалисты – политологи, историки, социологи и экономисты – сегодня называют «феноменом Назарбаева».

Оценка

международных

экспертов

В работе форума приняли участие руководители и ведущие эксперты научно-аналитических центров, ректоры вузов Казахстана, главы региональных международных организаций, а также авторитетные зарубежные эксперты.

По их мнению, под руководством Первого Президента реализован самый успешный проект государственного строительства, осуществилось беспрецедентное в мировой истории формирование собственной модели независимого демократического государства с развитой социально-

ориентированной рыночной экономикой в условиях внутренней политической стабильности, единства народа, сохранения мира и спокойствия.

Зарубежные эксперты также отметили большой вклад и активное содействие Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитии плодотворного многостороннего сотрудничества. С именем Первого Президента Казахстана они связали растущий авторитет страны на международной арене.

– Казахстан вступил в ООН 2 марта 1992 года. С тех пор история плодо-

творного и взаимовыгодного партнерства Республики Казахстана с Организацией Объединенных Наций была неразрывно связана с именем Нурсултана Абишевича Назарбаева, – подчеркнула специальный представитель Генерального секретаря ООН Наталья Герман. – Господин Назарбаев более десяти раз посещал с визитами Штаб-квартиру ООН и выступал на общеполитических дебатах высокого уровня. По его инициативе на площадке ООН успешно реализованы многие важнейшие антивоенные, антиядерные и контртеррористические предложения.

Она отметила, что сотрудничество Казахстана с ООН никогда не было односторонним. По приглашению Первого Президента Нурсултана Назарбаева Казахстан с официальными визитами неоднократно посещали Генеральные секретари Кофи Аннан, Пан Ги Мун и Антониу Гутерриш. За годы сотрудничества значительно расширилось и представительство ООН в Казахстане, которое сегодня представлено 18 программами, фондами и агентствами ООН.

– Мы всегда с благодарностью отмечаем, что Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, основанный в 2007 году решением Генерального секретаря ООН, был в свою очередь создан по инициативе Первого Президента Назарбаева, – особо подчеркнула Наталья Герман.

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов обозначил личный вклад и огромное содействие Первого Президента Казахстана в дело развития Шанхайской организации сотрудничества, в укрепление ее основ, преумножение традиционно дружественных и добрососедских отношений между ее государствами-членами.

– Казахстан является одним из учредителей ШОС, формировавших ее фундаментальные основополагающие принципы, способствовавшие превращению в мощную трансконтинентальную международную организацию, которая объединяет сегодня почти половину населения мира и охватывает около 60 процентов территории Евразийского материка, – отметил Владимир Норов. – Нынешняя трансформация ШОС, ее нацеленность на обеспечение безопасности и стабильности в регионе, поиск и применение новых действенных моделей взаимовыгодного торгово-экономического и культурного сотрудничества – это великое достояние и бесценное наследство, которое мы получили от тех, кто стоял у истоков ее образования. Тех, кто проявил политическую дальновидность и мудрость, формируя крепкую основу под названием «Шанхайский дух» с огромной созидательной энергетикой восьми ее государств-членов. И в этом, несомненно, имеется большая заслуга Н. А. Назарбаева.

По его словам, инициативы Первого Президента РК на площадке ШОС всегда отличались конкретными предложениями, направленными на укрепление совместных усилий по противодействию международному терроризму, экстремизму и распространению наркотиков, по сопряжению национальных стратегий, раскрытию торгово-экономического и транспортно-логистического потенциала стран-членов, а также по расширению культурно-гуманитарных связей в рамках Организации. По-настоящему знаковыми стали саммиты глав государств ШОС, проведенные в Казахстане под председательством Нурсултана Назарбаева.

Экс-президент Китайской академии современных международных исследований Цзи Чжие считает, что за почти 30 лет с обретения независимости под руководством общенационального лидера Нурсултана Назарбаева Казахстан добился огромных результатов, которые привлекли внимание всего мира.

– За прошедшие 20 лет в Казахстане успешно проведены две модернизации, реализуется третья, – сказал он. – В ходе первой Казахстан добился политической и экономической независимости. Во время второй модернизации казахстанский народ создал новую столицу, успешно провел индустриализацию страны, досрочно вошел в число 50 наиболее развитых стран и теперь продвигается к амбициозной цели – к 2050 году войти в число 30 самых развитых государств мира.

Особо Цзи Чжие отметил вклад Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в историю дружественных отношений между Казахстаном и Китаем. Он напомнил, что в апреле 2019 года Председатель КНР Си Цзиньпин наградил Нурсултана Назарбаева Орденом Дружбы Китайской Народной Республики, это является высоким признанием вклада Нурсултана Абишевича в двусторонние отношения.

По словам председателя Наблюдательного совета Исследовательского института «Диалог цивилизаций» Владимир Якунина, неоценимый вклад в развитие парадигмы «Диалога цивилизаций» и ее практическое применение внес Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. Начиная с 2003 года, столица Казахстана принимает Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который стал важным глобальным событием, вносящим вклад в развитие диалога и взаимопонимания между различными культурами и цивилизациями.

– В 2011 году Нурсултан Назарбаев был удостоен премии Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» за выдающийся вклад в укрепление мира и согласия между народами, объединение усилий мировой общественности в налаживании глобального сотрудничества, – отметил Владимир Якунин. – Благодаря принципам ответственного лидерства, ориентированным на преемственность и эволюцию, мы наблюдаем сегодня процессы устойчивого развития Казахстана, а также его уникальную роль на международной арене в качестве площадки для обсуждения ключевых вопросов мирового развития.

Приумножая успехи страны

Казахстанские эксперты, рассматривая разные аспекты развития страны, всесторонне и глубоко проанализировали огромный вклад Первого Президента РК – Елбасы Н. А. Назарбаева в становление, развитие и процветание независимого государства.

Так, ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков напомнил участникам конференции, что одним из мегапроектов Елбасы является Евразийский союз.

– 26 лет назад, во время исторической лекции Президента Республики Казахстан в стенах МГУ им. М. В. Ломоносова, была предложена эта уникальнейшая идея, – сообщил он. – По сути, с этого памятного события и берет точку своего отсчета твердый и неизменный курс нашей республики на углубление евразийской теории и ее практической реализации.

Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова остановилась на инициативе Нурсултана Абишевича, благодаря которой созданы Назарбаев Интеллектуальные школы.

– Они являются надёжным и естественным социальным лифтом, когда ученик через образование получает шанс сделать карьеру, повысить свой социальный статус и статус своей семьи, – отметила Куляш Шамшидинова. – Сегодня инициативы Первого Президента на национальном и международном уровнях изучаются в авторской программе НИШ «Казахстан в современном мире».

Руководитель Центра международных программ Фонда Нурсултана Назарбаева Кайрат Абусеитов обратил всеобщее внимание на то, что закрытие Семипалатинского ядерного полигона и отказ от статуса государства-обладателя ядерного вооружения – смелое решение, принятое Н. Назарбаевым ещё до того, как Казахстан обрел независимость.

– Оно стало «визитной карточкой» нашей страны при вхождении в мировое сообщество, – подчеркнул Кайрат Абусеитов. – Именно с этим волевым решением Первый Президент Казахстана отправился в путь, чтобы возвести свою страну в ранг высокоуважаемого, принятого и пользующегося доверием члена глобальной семьи наций.

Директор Института истории государства КН МОН РК Еркин Абиль поделился мыслью, что в последнее время многие эксперты говорят о формулировании в работах Н. А. Назарбаева особой концепции модернизации, казахстанской модернизационной модели. С этим, по словам спикера, безусловно, можно согласиться, но следующим шагом должно стать серьезное философское, политологическое и историко-теоретическое обоснование данного тезиса.

Также, по мнению директора Института истории государства, требует серьезного научного исследования в контексте усиления роли гуманитарного знания в рамках программы Елбасы «Рухани жанғыру» творческое и публицистическое наследие Н. А.Назарбаева. Не только как Главы государства и масштабного политического деятеля, а именно как публициста, политолога и историка.

Одной из важных заслуг Елбасы является сохранение межэтнического согласия в стране. Говоря об этом, директор недавно созданного Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев отметил, что этнополитика не является статичной, поскольку сопровождается постоянным обновлением ее субъектов. Меняются поколения, обновляются ценности, запросы и потребности, потому всегда необходимо тонко мониторить состояние межэтнического климата, оперативно реагировать на любые его изменения.

– В этом и заключается, пожалуй, секрет политики Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, сумевшего выстроить органичную модель межэтнического согласия, в которой нет этнических меньшинств и все чувствуют себя единым народом, – резюмировал Талгат Калиев.

Директор Института общественной политики партии Nur Otan Юлия Кучинская акцентировала внимание участников конференции на судьбоносном решении Первого Президента Казахстана о переносе столицы. Это стало мощным инструментом национального строительства, конструирования будущего образа страны, символом поступательного развития и эволюционных перемен.

– Стратегическое видение, твердость духа, высокий уровень ответственности и последовательность Елбасы позволили построить новый город, – считает она. – Сегодня Нур-Султан – это визитная карточка нашей страны. Новая столица позволила показать мировому сообществу и в первую очередь самим себе, на что способен независимый Казахстан.

Руководитель Управления молодежной политики акимата Нур-Султана Дәулет Кәрібек, выступая от имени молодежи Казахстана, отметил, что достижения страны, реализованные под мудрым руководством Елбасы, его смелые решения придают новый импульс молодежи в стремлении к знаниям, труду и становлению как личности. – В Казахстане созданы все условия для развития молодежи, о чем свидетельствует множество программ в сфере молодежной политики, в том числе Президентская стипендия «Болашақ», – утверждает Дәулет Кәрібек. – Молодому поколению казахстанцев предстоит реализовать Стратегию «Казахстан-2050», поэтому мы, приумножая успехи страны, достигнутые нами под руководством Первого Президента, будем прилагать все усилия для вхождения Казахстана в 30 развитых стран мира.

В своем докладе директор КИСИ при Президенте РК Зарема Шаукенова отметила:

– Первый Президент Республики Казахстан, обладая незаурядным талантом, благодаря которому сегодня находится в ряду с выдающимися мировыми лидерами, вынес на своих плечах небывалый груз ответственности, показав пример беззаветного служения делу всей своей жизни. Этим он заслужил безмерную благодарность и глубокое уважение народа. Об этом свидетельствуют рейтинги Нурсултана Назарбаева в социологических мониторингах, которые даже в кризисные 2008-2009 годы не опускались ниже 85 процентов. Высочайшие стабильные рейтинги Президента в течение многих лет определялись поддержкой казахстанцами модели развития страны, реализуемой под политическим руководством Н. А. Назарбаева.

Завершая работу конференции, Зарема Шаукенова резюмировала: на основе прозвучавших докладов можно утверждать о введении в научный оборот концепта – «ответственное лидерство». Она также выразила особую благодарность высоким гостям и признательность коллегам, представителям казахстанских общественных организаций, академических и экспертных структур, которые участвовали в конференции дистанционно и непосредственно находясь в зале, пожелала всем здоровья и успехов.

Участники конференции были единодушны в том, что международная конференция внесет свой вклад в осмысление феномена ответственного лидерства, высочайшего вклада Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева в становление и развитие нашей страны, его величайшей роли в новейшей истории Казахстана, громадного масштаба его личности, исключительных качеств, заслуг перед Родиной и своим народом.

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов.

Подготовлено по материалам Кisi.kz