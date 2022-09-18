О важных вехах истории

Актуальные проблемы истории Казахстана обсудили учёные на международной конференции в Усть-Каменогорске.

На научной конференции в Восточно-Казахстанском университете собрались профессора из разных городов республики, а также университета Стамбула. В своих докладах они затронули вопросы изучения кыпчакско-ногайских языков, внутренней и внешней политике Абылай хана, источников для исторических исследований и другие актуальные темы.

Про языки

Профессор из Университета Стамбула Ораз Сапашев рассказал собравшимся об исследовании алтайских языков и изучении тюркских языков в Турции, а ещё предложил открыть ногайский и каракалпакский отделы в Институте языкознания. Участники конференции поддержали его предложение.

– Алтайская семья языков – достаточно изученный ареал науки со своими методами и принципами исследования, но до сих пор вызывающий споры касательно их родства, так как языки, которые входят в эту макросемью, разделились очень давно и развиваются уже независимо друг от друга тысячелетиями, – отметил Ораз Сапашев. – В процессе тщательного разбора и анализа фонологии, грамматики в алтайскую макросистему языков включается сначала корейский, после долгих исследований, под большим сомнением, но на основании достаточного анализа – японский язык.

Батыр и дипломат

Доктор исторических наук, директор Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов выступил с докладом по внутренней и внешней политике хана Абылая, который основан на материалах из архивохранилища Китайской Народной Республики, Омского исторического архива. Также профессор приводил хронологические факты, опираясь на письма Абылая императорам и полководцам.

– Наш институт издал более 16 сборников архивного документа, из которых семь связаны с XVIII-XIX веками. Значительная часть документов найдена в Омском историческом архиве. На этих материалах я построил свой доклад и показал Абылай хана как выдающегося государственного деятеля, дипломата, сардара, батыра, который стал казахским ханом и сумел сохранить единство, монолитность народа в сложных условиях проживания между Цинским Китаем и Российской империей, – подчеркнул Зиябек Кабульдинов. – Он проводил умелую внутреннюю и внешнюю политику. Прекратил раздоры, объединил казахские жузы, племена. Строил с соседями мирные отношения, а если это было невозможно, то становился воином, чтобы защитить территорию Казахстана.

Поможет перепись

О важности качественного подбора источников при проведении исторических исследований участникам конференции рассказала ведущий научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» ВКУ имени С. Аманжолова Нелли Краснобаева.

– В истории Казахстана конец XIX и начало ХХ века занимают особое место по сложности происходивших политических, экономических, социальных, культурных процессов, оказавших большое влияние на демографическое развитие населения, – отметила она.

По её словам, основным источником, позволяющим оценить демографические характеристики процессов формирования населения Казахстана, стали переписи населения. Полученные материалы уникальны, поскольку перепись проводилась по очень широкой программе. Ведущий сотрудник НИЦ отметила, что огромный пласт статистических материалов до настоящего времени ещё недостаточно введён в научный оборот.

– По данным переписи населения 1926 года, в Казахстане насчитывалось 6503 тыс. человек, расселившихся на территории шести губерний, Кустанайского округа и Каракалпакской автономной области. Большая часть населения проживала на юге Казахстана (36,1 процента), где наиболее заселёнными были Сырдарьинская и Джетысуйская губернии. Население этих двух областей составляло 31,4 процента всего населения республики, – добавила Нелли Краснобаева. – На севере Казахстана проживало 24,6 процента населения. Здесь выделяется Акмолинская губерния, где численность была наиболее высокой. В Семипалатинской губернии насчитывалось 20,2 процента населения, основная масса которого проживала в Семипалатинском и Усть-Каменогорском уездах. На западе республики находилось 19,1 процента населения Казахстана.

Спикер заметила, что за период с 1897 до конца 1926 года абсолютная численность населения колебалась как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Это свидетельствует о том, что население испытало на себе различные исторические, политические и демографические потрясения.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова