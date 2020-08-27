«Золото» из семечек

Аграрии региона делают ставку на увеличение посевных земель, в том числе и под подсолнечник. Соответствующие программы развития АПК нацелены на конкретный результат.

Об этом шла речь на внеочередной сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата. Глава региона чётко дал понять, что вопросы продовольственной безопасности играют большую роль и всегда остаются в приоритете.

– Мы подготовим соответствующие меры для развития молочного производства, – сказал аким области Даниал Ахметов. – Вторая важная программа связана с завершением в ноябре строительства завода в Семее по переработке подсолнечного масла и других масличных культур. Это даст практически двукратное увеличение мощностей, как следствие – потребуется значительно расширить посевные площади под масличные культуры. Пока валовой сбор составляет 551 тысячу тонн. В этом году вводим тысячу тонн переработки в сутки в Семее, и через два года – в Шемонаихинском районе. Необходимо будет довести объём валового сбора минимум до 750 тысяч тонн. Вот эти две программы найдут отражение в местном бюджете. Поэтому возьмём разумную паузу, сделаем серьёзные расчёты, и тогда по этим двум программам гарантированно могу сказать, что будет обеспечена поддержка местного бюджета.

Сомнений в том, что крестьяне справятся с поставленной задачей, нет, ведь наш регион входит в число лидеров по выращиванию подсолнечника. Несколько лет назад в Усть-Каменогорске состоялась первая международная конференция, посвященная возделыванию подсолнечника «Наше золото», в которой приняли участие лекторы из Испании, Швейцарии, России.

В ходе встречи представители областного управления сельского хозяйства, главы крестьянских и фермерских хозяйств, учёные делились самыми передовыми технологиями. Также были задействованы опытные отечественные специалисты в сельхозотрасли.

– Нас интересуют глобальные тренды в индустрии подсолнечника, важность севооборота, современные технологии обработки семян и их преимущества, высокоолеиновые виды подсолнечника, – отметил депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата, директор агрохолдинга ТОО «Астана-Бизнес» Фарид Абитаев. – Стоит отметить, что меры, предложенные акимом области, будут способствовать не только насыщению местного рынка необходимой продукцией, но и развивать экспортный потенциал.

Например, не секрет, что китайские сельхозтоваропроизводители очень заинтересованы в восточноказахстанских семенах масличных культур и подсолнечном масле. Наш подсолнечник – это экологически чистый и качественный продукт.

– В Восточном Казахстане десятки лет на научной основе работают над изучением и разведением масличных культур, – подчеркнул Фарид Абитаев. – Кроме того, есть хорошие наработки по сое, льну и другим культурам. В агрохолдинге ТОО «Астана-Бизнес» серьёзно подходят к вопросу качества семян. Специалисты, в том числе приглашённые из-за рубежа, активно занимаются селекцией. В течение ближайших лет будут проведены необходимые исследования, районирование новых сортов. Ведь речь идёт не о генномодифицированых мутантах, а чистейшем семенном материале.

По словам Фарида Абитаева, выход на китайские рынки с качественной продукцией позволит рассчитывать на высокую добавленную стоимость, и значит – на рост экономики региона в целом.

Ева Ким