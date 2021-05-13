Золото и бронза

Молодые борцы из Бескарагая с успехом выступили на XXII традиционном республиканском турнире по вольной борьбе в Караганде, вернувшись домой с наградами.

Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2005–2006 года рождения собрал около 130 участников из всех регионов Казахстана, в том числе из Восточно-Казахстанской области.

– В числе награждённых оказались и воспитанники нашей школы, – говорит директор Бескарагайской ДЮСШ Ринат Ракишев. – Наши ребята показали высокий уровень подготовки. Так, Алдияр Токанов стал победителем в весовой категории 80 кг. Аслан Шаяхметов в весе 60 кг занял почётное третье место.

Стоит подчеркнуть, что Алдияр и Аслан отличились в апреле в Экибастузе, где также проходил республиканский турнир. Там бескарагайские борцы тоже вошли в число призёров, достойно защитив честь малой родины.

Ева Ким

Фото из открытых источников

Бескарагайский район