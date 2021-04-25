Спорт

Золото Азии – у борца из Риддера

25.04.2021
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Чемпионом Азии по вольной борьбе стал уроженец Риддера Олег Болтин.

На чемпионате Азии, проходившем в Алматы, 28-летний спортсмен, представляя команду Казахстана по вольной борьбе, выиграл золото в весовой категории до 125 килограммов.

В финале ему противостоял Айаал Лазарев из Кыргызстана. Почти до самого завершения встречи преимущество было на стороне соперника. Однако Олег сумел собраться, совершить решающий рывок и одержать победу.

– Финал прошёл нелегко. Соперник был сильный, опытный. До последних секунд не верил в победу. Рад, что выиграл дома, в Алматы. В ближайших планах и дальше тренироваться, ставить высокие цели, – прокомментировал свою победу Болтин на сайте olympic.kz.

Вольной борьбой Олег занимается с десяти лет. Его первыми тренерами были Василий Резников и Асхат Райханов. После 9-го класса юноша поступил в спортивный интернат для одарённых в спорте детей города Алматы «Шанырак». После этого окончил японский Университет Яманаси. В настоящее время работает в Национальном олимпийском комитете РК спортивным инструктором по вольной борьбе.

Олег Болтин является многократным призёром и чемпионом республиканских, международных соревнований. Двукратный призёр Азии среди молодёжи по вольной борьбе, чемпион Азии, чемпион Казахстана среди мужчин, участник Азиатских игр, участник чемпионата мира.

Бахыт Сарсембаева

25.04.2021
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