Золотая свадьба четы Ким

В Год 30-летия Независимости РК в регионе отмечают 30 лет Ассоциации корейцев Восточного Казахстана. А у Риммы и Владимира Ким есть ещё один повод для радости – золотая свадьба.

Владимир Ким родился в 1953 году в Усть-Каменогорске в семье депортированных корейцев с Дальнего Востока.

Как и его старшая сестра Алла, старался не забывать родных корейских обычаев. Отец Кинам Ким и мама Анна Хан привили детям уважение к родной культуре. В 1966 году мама с детьми переехала в солнечный Джамбул, где жили их родственники.

– Однако через пару лет мамы не стало, и нас забрал к себе её двоюродный брат Гурий Хан, – вспоминает Владимир Кинамович. – К слову, это первый председатель Ассоциации корейцев Казахстана! Символично, что мы росли в атмосфере дружбы, единства, взаимопонимания, что впоследствии не могло не оставить след и в нашей судьбе, когда создавался региональный филиал этой важной общественной организации корейцев на востоке страны.

Забегая вперёд, скажем, что Владимир Ким стоял у истоков основания Ассоциации корейцев Восточного Казахстана в Усть-Каменогорске.

– Помню, как мы поехали на учредительный съезд в Алматы с Владимиром Теном, как вдохновились идеей объединения, – говорит он. – По возвращении собрали корейцев региона, рассказали о преимуществах такого конгломерата. Первым председателем Ассоциации корейцев ВКО мы избрали Никифора Кана, который впоследствии стал одним из основателей Ассамблеи народа Казахстана.

Первые шаги были сделаны, и небезуспешно! Традиции и обычаи Страны утренней свежести заиграли яркими красками. С тех пор прошло 30 лет! Недавно Владимир Ким получил юбилейную медаль за вклад в развитие Ассоциации корейцев Казахстана.

Вернёмся к повествованию о юности Владимира Кима. Сначала он поступил в Алматинский индустриальный техникум, затем перевёлся в строительный техникум в Усть-Каменогорске, окончил Джамбульский химико-механический техникум. Таким образом, его годы учёбы прошли между двумя казахстанскими городами, словно боровшимися за молодого специалиста между собой.

К тому времени наш герой встретил свою суженую Римму, они поженились в 1971 году, а в 2021-м отмечают пятидесятилетний юбилей семейной жизни. Однако Владимир до сих пор помнит первую встречу со своей будущей супругой, которая приехала из Ташкента и училась в культпросветучилище в Джамбуле. Её лучезарная улыбка поразила его с первого взгляда!

– Отец был стар, и нашей молодой семье, в которой родились дети, пришлось вернуться в Восточный Казахстан, – говорит Владимир Кинамович. – Младшему сыну только исполнился год, и мы, отметив этот праздник, возвратились в Усть-Каменогорск.

Несмотря на полученные технические специальности, Владимир работал в сфере сельского хозяйства в Глубоковском, Курчумском и других районах области, где занимался выращиванием овощей, причём весьма успешно.

Римме пришлось сменить яркую концертную жизнь на стезю домохозяйки, о чём она не жалеет, ведь на сегодняшний день в семье появилось четыре внука и правнук. Все эти годы она сохраняет тепло домашнего очага, поддерживает порядок, готовит любимые национальные блюда.

– Секрет семейного благополучия в том, чтобы встретить и узнать хорошего спутника жизни, – признаётся Владимир Ким. – Мне повезло выбрать в спутницы жизни замечательную женщину, с которой я счастлив, которую столько лет люблю и уважаю. Благодарен Римме за всё – труд, ответственность, чуткость, заботу.

Елена Пашке

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