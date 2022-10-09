Золотая осень хлеборобов

В Глубоковском районе погодные условия в текущем аграрном сезоне оказались на редкость благоприятными для уборки сельскохозяйственных культур. На сегодня полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры на площади 61,8 тыс. гектаров.

Об этом и многом другом рассказал журналистам аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов на брифинге в региональной службе коммуникаций. Поскольку сельское хозяйство является одной из основных отраслей в районе, ей уделяется большое внимание со стороны райакимата.

– Производство валовой продукции сельского хозяйства составило 24,4 млрд тенге с ростом на 31,3 процента, – отметил аким района. – При этом индекс физического объёма равен 106,4 процента.

Общая уборочная площадь в текущем году составляет 103,8 тыс. гектаров. Из них больше половины занимают зерновые и зернобобовые культуры – 61,8 тыс. – это, соответственно, 59,5 процента. Есть прочные традиции выращивания масличных культур. Земельный клин под ними составляет 34,8 тыс. гектаров (33,5 процента). В том числе на подсолнечник приходится 31 тыс. гектаров (29,8 процента посевных площадей).

Глубоковские фермеры и крестьяне умеют хорошо возделывать гречиху на 6,3 тыс. гектаров (6,0 процентов). Гречневая крупа обычно пользуется устойчивым спросом. Славится местная картошка, которая непременно входит в меню. Её сажают на 1,7 тыс. гектаров (1,6 процента). На долю овощных и бахчевых отводится 0,32 тыс. (0,3 процента). Дополняют список кормовые культуры, занимающие 5,4 тыс. гектаров (2,2 процента). Надёжная кормовая база нужна для мясной и молочной отраслей.

– По оперативным данным на 3 октября 2022 года убрано 61,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, или 100 процентов, – говорит Эльдар Тумашинов. – Средняя урожайность составила 25,7 центнера с одного гектара, что на 0,3 центнера выше уровня прошлого года.

По информации акима района, по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур преодолён рубеж в 160 тыс. тонн, что выше прошлогоднего уровня на 7 тыс. тонн. Динамику роста хозяйствам нужно закреплять и далее.

Аграрная отрасль Глубоковского района наряду с горнодобывающей промышленностью составляет основу местной экономики. Причём, она обладает экспортным потенциалом в производстве маслосемян. Есть прикладная наука, свои технологии и семена наряду с иностранными сортами и гибридами, техникой, удобрениями, химией. Это взят курс на глубокую переработку – поставлять не сырьё, а готовую продукцию.

– Продолжается реализация масштабного проекта, который предусматривает создание современного производства по переработке семян масличных культур, – продолжил аким района, перечисляя последовательные этапы работ на объекте неподалёку от села Предгорного.

«Рудный Алтай» уже сообщал, что на стройке побывала большая группа депутатов Сената Парламента РК. В рамках поездки по регионам Казахстана, встреч с крестьянами и фермерами они изучали вопросы и проблемы развития аграрного и животноводческого секторов сельской отрасли. На базе ряда хозяйств, посещая поля, молочно-товарные фермы, предприятия переработки взяли на карандаш предложения сельчан по мерам адресной поддержки АПК, семеноводству, племенной работе, строительству новых ферм, укреплению социальной инфраструктуры, решению жилищной проблемы, подготовке и закреплению кадров. Опыт и проблемы глубочан станут полезным материалом для совершенствования соответствующего законодательства.

Теперь подробнее о ходе уборки маслосемян в целом, в различных хозяйствах Глубоковского района.

– По данным на 3 октября 2022 года, убрано масличных культур на площади 29 тыс. гектаров, или на 83 процентах, – сообщил Эльдар Тумашинов. – Средняя урожайность составила 20,5 центнера с гектара, что выше уровня прошлого года на 0,8 центнера.

По статистике, в 2021 году средняя урожайность масличных культур составила 19,7 центнера с гектара, валовой сбор достиг уровня в 74,2 тыс. тонны.

По всем прогнозам, в текущем году валовой сбор подсолнечника будет выше прошлогодних показателей.

Однако не будем забегать вперёд и постараемся сообщить об этом по факту в следующих номерах «Рудного Алтая», как и о многих других темах, связанных с заготовкой кормов, решением проблемы с пастбищами и неиспользуемыми земельными угодиями.

Таир Сапаргалиев