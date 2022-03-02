Знатоки творчества Абая

Подведены итоги VII областного конкурса «Абайские чтения – 2022».

В этом году желающих принять участие в традиционных чтениях оказалось очень много. В числе конкурсантов были 63 учащихся 10-11 классов из всех городов и районов региона.

Онлайн-конкурс проводился в три этапа. Участники состязались в художественной декламации, выполняли задания по творчеству известного казахского поэта и отвечали на вопросы по произведению Абая «Слова назидания».

Перед началом конкурса с приветственным словом к участникам обратился ректор Восточно-Казахстанского университета Мухтар Толеген.

– После Аристотеля в мире вторым учителем считается аль-Фараби, а самый известный поэт Казахстана – это Абай Кунанбайулы, – подчеркнул он. – Желаю всем удачи в этом конкурсе.

Высоко оценила взгляды и знания конкурсантов учёный-абаевед Айжан Картаева. По её словам, уделять столь пристальное внимание наследию великого мыслителя и участвовать в Абайских чтениях – большая ответственность.

– У детей заметно стремление, они хорошо подготовились. Мы предлагаем обучающимся ежегодно участвовать в Абайских чтениях: пробовать силы, демонстрировать свои знания, – сказала директор научно-исследовательского института «Абайтану» ВКУ имени Сарсена Аманжолова Айжан Картаева.

По итогам конкурса первое место и образовательный грант университета завоевала ученица одиннадцатого класса средней школы имени Шакарима села Кенгирбай би Абайского района Аружан Карипбай.

Второе место заняли ученицы десятого класса средней школы № 14 из Риддера Алтынай Болатова и специализированной школы-гимназии имени Абая села Караул Абайского района Айзере Манарбекова. На почётном третьем месте оказались учащиеся одиннадцатого класса областной специализированной школы-гимназии-интерната имени Жамбыла для одарённых детей города Усть-Каменогорска Риза Сабиолла, а также средней школы имени Ауэзова Кокпектинского района Асылым Муратова и Сункыла Аманбек.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено пресс-службой ВКУ им. С. Аманжолова