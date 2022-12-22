Литературное наследие Востока

В Восточно-Казахстанской области состоялась презентация юбилейной коллекции книжной серии «Абай әлемі».

Настоящий праздник для поклонников литературы состоялся в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина – гостям представили новые книги, изданные в рамках проекта.

Напомним, литературный проект «Книжная серия «Абай әлемі» реализуется по инициативе акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова в рамках программы «Рухани жаңғыру» с 2018 года.

Он направлен на сохранение и продвижение литературного наследия талантливых земляков, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны. Книжная серия «Абай әлемі» объединяет разные по жанру и тематике произведения писателей, поэтов и людей искусства.

– За пять лет реализации проекта издано 82 книги тиражом 59389 экземпляров, – рассказали сотрудники библиотеки. – Это личные книги 61 автора, четыре сборника, книга «Әнші Амре», пять томов абаеведов, четыре тома наследия учеников Абая.

В первом выпуске, который увидел свет в 2018 году, собраны произведения великих классиков казахской литературы – Абая Кунанбайулы и Шакарима Кудайбердыулы. Также был представлен новый перевод на русский язык всемирно известной эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Кроме того, в первую коллекцию вошли произведения Фёдора Достоевского, написанные в период его жизни в Семее, а также издание, посвящённое 130-летию Амре Кашаубаева.

В книжную серию «Абай әлемі» 2019 года входят отдельные сборники работ членов Русского географического общества, изданные впервые за последние 100 лет со дня их публикации. Также в этом году наряду с произведениями известных в республике поэтов-земляков Тыныштыкбека Абдикакимова, Бакытжан Раисовой вышли в свет сочинения талантливых молодых восточноказахстанских поэтов.

2020 год прошёл под эгидой празднования 175-летия Абая Кунанбайулы, поэтому вся книжная серия была посвящена этой знаменательной дате. К примеру, переиздана первая книга Абая в арабской графике, увидевшая свет в 1909 году в типографии Ильяса Бораганского в Санкт-Петербурге, в новом издании аналог сопровождается текстом на кириллице. Также коллекция содержит литературное наследие учеников казахского поэта, труды учёных-абаеведов и других исследователей творчества великого Абая.

В 2021 году в свет вышли произведения 18 восточноказахстанских авторов, широко известных в республике. В их числе – Калихан Искаков, Оралхан Бокей, Сапаргали Бегалин, Алибек Аскаров, Дидахмет Ашимханов, Муслим Кумарбеков, Сауле Досжан и другие.

– Этот год ознаменован 125-летием выдающегося классика казахской литературы, учёного Мухтара Ауэзова, – отметили сотрудники библиотеки. – В книжную серию «Абай әлемі» вошли два тома, содержащие замечательные повести писателя-юбиляра «Қараш-қарашоқиғасы», «Қилызаман», «Көксерек», а также не получившие широкого распространения путевые заметки М. Ауэзова во время его визита в Америку и Индию. Кроме того, изданы лучшие прозаические произведения замечательных писателей-земляков Азильхана Нуршаикова, Талаптана Ахметжана, Розы Мукановой, Аскара Алтая, Алибека Кантарбаева, Айман Шарипхановой, Габдулгазиза Есенбаева, Токтара Магзумова и поэтические творения Калкамана Сарина, Генадия Пуссепа и Гульнар Салыкбай.

В завершение отметим, реализация проекта «Абай әлемі», вобравшего в себя богатое духовное наследие региона, будет продолжаться. В следующем году восточноказахстанцы познакомятся с новыми книгами талантливых земляков.

Татьяна Кравченко