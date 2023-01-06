Асық – альтернатива гаджетам

В Катон-Карагайском районе прошли соревнования по национальным играм среди школьников.

В средней школе села Майемер прошли соревнования по национальным спортивным играм среди учащихся Катон-Карагайского района. Ребята состязались в играх Асық ату, Бес тас, Тәуекел, Омпы. В турнире приняли участие ученики 10 школ района.

Как отметили педагоги, основной целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни детей, формирование их национального самосознания.

Асық ату – одна из древнейших игр кочевников. По мнению ученых-этнографов, она появилась на территории Казахстана ещё в первом тысячелетии до нашей эры и связана с животноводством и охотой. Правила игры несложные. Косточки выставляются в ряд (на кон), задача игроков – с определённого расстояния выбить один или сразу несколько из них своим асыком (сака). Те косточки, которые удастся выбить, становятся добычей игрока.

В последние годы интерес к Асық ату растёт, особенно после того как Национальный олимпийский комитет Казахстана официально признал эту игру видом спорта. Сейчас государство оказывает финансовую поддержку, спонсирует детей в поездках на соревнования.

В игре Тәуекел первое место занял учащийся средней школы села Алтынбель Ислам Тохтамурат. Второе место – ученик средней школы села Барлық Нуртас Оразов, третье место – учащийся Белкарагайской средней школы Асхат Мамырбек.

В игре Омпы не было равных ученику основной средней школы села Уштобе Кайнару Баянгазыулы. Жасулан Дауыл из средней школы села Алтынбель стал вторым. Бексултан Бутобаев из средней школы села Майемер занял третье место.

В игре Асық ату победителем стал учащийся Майемерской средней школы Рауан Лукпанов, второе место занял ученик основной средней школы села Уштобе Акежан Ақтайұлы. Третье место разделили между собой Нұрасыл Омірбекұлы из средней школы села Еңбек и представитель средней школы села Барлық Айдос Доржанов.

В игре Бес тас первое место заняла ученица средней школы села Юбилейное Үміт Милатқызы, второе – Аяулым Дидарқызы из средней школы села Өрел, третье место завоевала Айдана Талғатқызы из этой же школы.

Победители награждены грамотами, их наставники – благодарственными письмами.

Очевидно, что эта древняя казахская игра – лучшая альтернатива смартфонам и другим гаджетам.

Ерик Абитов

Катон-Карагайский район