Знаний больше, а портфели – легче

В Казахстане продолжается оцифровка учебников. Планируется, что в следующем году охват дисциплин цифровыми учебниками составит сто процентов.

Цифровые технологии уверенно занимают позиции в разных отраслях. В их числе – образование. Так, в Комитете среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан сообщили, что на сегодняшний день в цифровой формат переведено уже 80 процентов учебников. Все они прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов.

К слову, к разработке учебников нового формата привлечены 11 издательств страны. Для внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами.

– На сегодня в стране переведено в электронную версию 94 процента учебников начальных классов, 81 процент учебников 5–9 классов, 61 процент учебников 10–11 классов, – поделился председатель комитета среднего образования Каныбек Жумашев. – В 2024 году планируется 100-процентный охват дисциплин цифровыми учебниками.

Стоит отметить, что помимо электронных учебников в школах также используются цифровые образовательные ресурсы с мультимедийным контентом в качестве дополнительного учебного материала. Сейчас создано более 50 тысяч цифровых образовательных ресурсов. С начала этого года к цифровым образовательным ресурсам подключено 6,7 тысячи школ. Возможность ими пользоваться есть у трёх миллионов учеников и учителей. На цифровых образовательных ресурсах опубликовано более 50 тысяч видеоуроков, которые подразумевают обучение всех классов средней школы.

Добавим, что в нашем регионе уровень цифровизации образования высок и продолжает расти. К примеру, автоматизирован не только сам учебный процесс, но и государственные услуги по постановке детей в очередь в дошкольные учреждения и приёму в средние учебные заведения.

Параллельно ведётся работа по повышению цифровой грамотности педагогов области.

Александра Исаева