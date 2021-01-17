«Знаковый» коллекционер

Свыше 30 тысяч экземпляров значков, наград, денежных знаков представлено в уникальной коллекции Каирбека Рамазанова, которую он собирал более полувека.

Родился коллекционер в Катон-Карагайском районе. После службы в армии устроился работать на титано-магниевый комбинат. В 1975 году перешёл на предприятие «Востокмашзавод», откуда по достижении пенсионного возраста ушёл на заслуженный отдых.

Интерес к коллекционированию возник у нашего земляка более пятидесяти лет назад. Каирбек Рамазанов начал собирать значки в 1969 году, когда увидел по местному телевидению передачу про местных коллекционеров. Во Дворце культуры металлургов они организовали выставку собранных медалей, монет и марок, подробно рассказывали о «жемчужинах» своих коллекций.

– Мне так понравилось это хобби, что я тоже решил собирать награды и уже больше пятидесяти лет верен своему увлечению, – признался Каирбек Рамазанов. – За это время у меня накопилось более двадцати тысяч значков. Всего же, вместе с бумажными банкнотами и монетами, у меня свыше тридцати тысяч коллекционных экземпляров, в том числе зарубежных.

Не раз Каирбек Рамазанов организовывал персональные выставки в вузах региона. В областном музее также проходила масштабная экспозиция, посвящённая годовщине Великой Отечественной

войны.

– Когда дети забрали меня жить в столицу, я и там организовывал выставки, чтобы больше казахстанцев, особенно молодых, имели возможность прикоснуться к истории, особенно независимого Казахстана, – подчеркнул коллекционер. – Выгоды для меня от моего хобби никакой, потому что всё это я делаю бесплатно. За всё время не продал ни единого значка, хотя мне даже предлагали автомобиль за мою коллекцию. Считаю, что она бесценна, и впоследствии хочу завещать её музею.

Так, у жителей Нур-Султана была возможность увидеть экспозицию редчайших наград в Назарбаев Университете, Евразийском национальном университете имени Гумилёва, в Казахско-Турецком лицее и других учреждениях образования.

– Про меня не раз снимали телепередачи на центральном телевидении, приглашали на ЭКСПО-2017, – добавил собеседник. – Очень жаль, что из-за карантина не удалось организовать выставку на родине Абая в честь празднования 175-летия великого поэта.

На вопросы о том, где же он хранит такое объёмное сокровище и как близкие относятся к его увлечению, Каирбек с улыбкой отвечает:

– Я очень благодарен своей супруге Алие за огромное терпение. Дочь Жанар и сын Арман, у которых уже свои семьи, помогают мне пополнять коллекцию. К слову, я побывал в более чем десяти странах мира – Чехии, Венгрии, Италии, Турции, Арабских Эмиратах и других – и там нашёл немало удивительных и редких вещей. Что-то выменивал, что-то покупал, иногда мне просто их дарили. Однако не могу сказать, что у меня есть какой-то любимый экземпляр, потому что все они мне по-своему дороги. Так, среди самых ценных – дубликаты ордена Победы, медали «Герой Советского Союза», награды «Герой Социалистического Труда» и других. Есть орден «За службу в собственном конвое государя императора Николая II». Кроме того, в моей коллекции собраны экземпляры денежных единиц почти половины от всех валют мира. Всё это безумно ценно для истории, и я хочу, чтобы моя коллекция впоследствии принадлежала всем гражданам страны!

В завершение скажем, что увлечённый коллекционер, которому почти 80 лет, настоящий романтик. Он не ждёт наград, он их коллекционирует и просто хочет дарить радость окружающим. По его словам, на другие увлечения времени не остаётся, достаточно одной большой страсти, которая захватила его сердце навсегда.

Ева Ким

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