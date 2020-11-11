Сеанс красоты от улиток 

Кто-то заводит себе кошек или собак, а жительница посёлка Белоусовка предпочитает общение с улитками. Брюхоногие моллюски – не просто её любимые домашние питомцы, но и настоящие «мастера» косметологии.

Хотите, чтобы кожа лица стала мягкой и эластичной? Кульсара Кайбазарова рекомендует неторопливые прогулки… улиток по вашему лицу.

Сания и Тимоша живут у белоусовской любительницы экзотики больше года. Африканских гигантских ахатинов подарила дочь, работающая, к слову, фармацевтом. Она-то и рассказала о пользе улиток.

– Улитки ахатины в косметологии уже широко применяются в Японии, Голландии и Франции, – делится своими знаниями Кульсара. – Эта порода рогатых моллюсков известна своими уникальными свойствами, они вырабатывают муцин (слизь), который широко применяется в косметологии для сохранения молодости и красоты кожи. При нанесении он создаёт невидимую защитную плёнку, которая одновременно удерживает влагу и при этом прекрасно пропускает воздух.

Необычный омолаживающий массаж до банальности прост: улитку сажают на нужный участок и позволяют ей ползать по коже. Дело в том, что моллюски любят лакомиться ороговевшими клетками человеческой кожи – за это их называют «косметологами». Они счищают омертвевшие клетки кожи, тем самым омолаживая её поверхность, а далее смазывают своей природной жидкостью, содержащей гиалуроновую кислоту, которая способствует увлажнению и питанию кожи.

– Получать подобную процедуру можно не только в центре косметологии, но и устраивать её самостоятельно дома, – продолжает собеседница. – Большим преимуществом является деликатность, с которой проводится процедура. Медленные движения улитки благотворно влияют на кожу, улучшая кровообращение, тем самым способствуют бесследному исчезновению сыпи, прыщей, пятен, морщин, рубцов. А также они отлично успокаивают, снимают стресс.

По её словам, главный недостаток использования моллюсков в том, что некоторые люди испытывают к ним отвращение и страх, хотя на деле подобное отношение ничем не оправдано, ведь эти создания абсолютно безвредны.

– Друзья и знакомые поначалу настороженно отнеслись к моим «косметологам», но сегодня отбоя нет от желающих получить эффективную и бесплатную косметологическую процедуру. Несколько сеансов достаточно, чтобы кожа вновь засияла. Кстати, жидкость, выделяемую моллюсками, можно использовать не только для лица. Например, лечение растяжек на бёдрах с помощью слизи будет весьма результативным, как и борьба с морщинами, – рассказывает Кульсара Кайбазарова.

Польза слизи обусловлена веществами, содержащимися в ней. В состав входят натуральные компоненты с выраженным целебным действием: аллантоин, коллаген, эластин, пептиды, комплексы витаминов, кислоты. Примечательно, что такое средство не способно нанести вред, поскольку в нём отсутствуют токсины.

Оказывается, слизь улиток в целях борьбы с морщинами и проблемами кожи лица использовали ещё две тысячи лет назад, то есть это вовсе не изобретение нашего времени. Согласно записям древнего врача Гиппократа, измельчённое мясо улиток вместе с кислым молоком использовали в древности для лечения воспалительных процессов кожи.

Брюхоногие моллюски в домашних условиях живут до десяти лет. Они не слишком притязательны к условиям. Чтобы улитки чувствовали себя комфортно в террариуме, на каждую особь должно быть пространства не менее десяти литров. Можно держать моллюсков и в аквариуме с грунтом, при этом он должен быть постоянно увлажнён. Для купания им необходима ёмкость с водой. Комфортная температура для улиток

ахатинов – 26 градусов тепла.

– Наблюдая за поведением питомцев, можно определить, комфортно ли им в созданных условиях, – отмечает женщина. – При слишком сухой среде обитания моллюски будут часто прятаться в раковину. Кормить улиток можно салатом, китайской капустой, одуванчиками, различными овощами и фруктами.

Кстати, по признанию хозяйки, Сания и Тимоша очень коммуникабельны и отличаются интеллектом.

– Заводя дома улиток ахатинов, – подытоживает она, – можно получить неприхотливых и милых питомцев, которые принесут массу приятных минут общения с ними и огромную пользу для кожи.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район