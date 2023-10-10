Кто такой берейтор?

Необычное увлечение есть у одного из сотрудников ДЧС ВКО – начальника караула пожарной части №27 села Катон-Карагай Жасулана Кабдошева. Он – берейтор.

Так называют людей, которые занимаются обучением лошадей и верховой ездой. Секреты этого мастерства Жасулан начал узнавать ещё в детстве, когда учился во втором классе и участвовал на скачках в родном ауле.

– Решил для себя, что конный спорт – моя судьба, и я хочу стать настоящим профессионалом в этом деле. Во время школьных каникул своё свободное время проводил на ипподроме родного села Катон-Карагай. И не зря. Мечта сбылась. Всё получилось, – говорит начкар.

Уже более восьми лет Жасулан занимается обучением конных наездников. Мерседес, Акбатай, Айару и Патша – одни из самых верных его скакунов. «Воспитанники» Жасулана неоднократно занимали призовые места и к финишу приходили одними из первых. Лошади не боятся его, доверяют своему «наставнику».

Вот уже 15 лет Жасулан Кабдошев работает в пожарной части, на его счету множество ликвидированных пожаров. Один из них – возгорание на Рахмановских ключах в труднодоступной горной местности. К своей работе подходит со всей ответственностью, понимая, что от слаженных действий пожарного расчёта могут зависеть жизни людей.

Дарья Штейн