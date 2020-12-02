Ремесло, переходящее в искусство 

Единственный в Глубоковском районе таксидермист Максим Измайлов из села Опытное поле – специалист по изготовлению чучел зверей и птиц.

Одни с восхищением скажут, что таксидермист – это художник, который может передать всю красоту зверя. Другие придерживаются иного мнения. Так или иначе, задача таксидермиста одна – сделать экспонат, который будет выглядеть максимально натуралистично и простоит десятилетия.

САМОРОДОК

Хобби Максима у многих вызывает неоднозначную реакцию. Но сам таксидермист считает себя скульптором. Только работает он не с мрамором или гипсом, а со шкурами животных. Оскалившихся зверей, которые «живут» в доме Максима Измайлова, можно запросто погладить, потрогать их острые клыки и заглянуть им в глаза. Зайцы, лисы, косули, фазаны, выдры – всё сделано его руками.

– Сразу хочу расставить акценты: таксидермист работает только с уже убитыми животными, – говорит мастер. – Я сохраняю то, что дала природа. По-моему, чучело в музее смотрится куда гуманнее, чем, скажем, тигр в крошечном вольере зоопарка.

Охотой Максим увлекается с шести лет. Говорит, пошёл по стопам прапрадеда, который был знатным охотником в Большенарымском районе. Кстати, его фамилия, Климов, упоминается в истории открытия Рахмановских ключей.

– Для меня охота – это не просто развлечение, это, можно сказать, образ жизни. Это не убийство и не браконьерство. Я охочусь в сезон, самок стараюсь не добывать. На животных, занесённых в Красную книгу, разумеется, не охочусь, – рассказывает Максим.

Кстати, благодаря охоте он и увлёкся таксидермией. Признаётся, что человеку, воспитанному в стерильной городской среде, это ремесло может показаться неприятным и даже отталкивающим. Человек брезгливый не сможет стать таксидермистом.

ПЕРВАЯ СОВА – КОМОМ

Свою первую «живую скульптуру» он сделал 12 лет назад. Как-то нашёл в лесу мёртвую сову, принёс домой и попробовал сделать чучело. Получилось не очень.

– В этой профессии нужно быть художником. Я рисовать не умею, но придать чучелу такую форму, как в природе, получается. Правда, птицы и звери первое время надо мной «издевались» – не всегда удавалось правильно поставить им крылья и лапы. А потом они «поняли», что я не отступлюсь, и «подчинились», – признаётся Максим.

Увлечение таксидермией переросло в любимое дело, а теперь – и в ремесло. Раньше мужчина искал всю необходимую информацию в журналах, сейчас – в интернете. Вообще, чтобы заниматься таксидермией, нужно хорошо знать биологию, анатомию животного, его повадки, чтобы создавать естественные натуральные позы. Приходится работать по дереву, металлу, кости, изготавливать подставки для чучел.

ТРОФЕЙ НА ПАМЯТЬ

Раньше чучела животных можно было встретить только в музеях – краеведческих и зоологических. Считалось, что украшать ими что-то, кроме музея, и использовать помимо научно-познавательных целей – это старомодно и не совсем прилично. Прошли времена, и оказалось, что таксидермия – весьма прибыльное занятие, а традиции ремесла передаются из поколения в поколение.

Для изготовления чучела подходят добытые на охоте или погибшие представители фауны с минимальным количеством повреждений на шкуре. Зачастую животных Максим добывает сам. Иногда ему приносят птицу, степную и лесную живность, погибшую в сетях рыболовов или от воздействия высоковольтных линий. Но в основном он изготавливает экспонаты для сохранения охотничьих трофеев.

– Охота – очень богатое в эмоциональном плане событие, и для заказчика чучело или рога добытого им животного – овеществлённый символ его переживаний на охоте и сохранение памяти об этом, – поясняет собеседник.

Много заказов поступает от охотников из России. Они хотят продемонстрировать свой трофей окружающим, а для этого нужно, чтобы он со временем не утратил своего былого великолепия. Поэтому и заказывают чучело, которое делает таксидермист.

СЕКРЕТЫ РЕМЕСЛА

За словом «таксидермия» скрывается очень трудоёмкий процесс, тонкостями которого поделился Максим Измайлов.

– Сейчас уже недостаточно набить шкуру животного стружками, как это делали в былые времена, – уверяет мастер. – Сделать каркас для чучела, обвить его соломой и «одеть» в шкуру – тоже не актуально. Подобные способы изготовления чучел недолговечны, их форма постепенно может измениться. Чтобы экспонаты стали анатомически точными и

долговечными, используется скульптурный метод.

Самый трудоёмкий процесс – выделка шкуры. Её нужно как можно быстрее засолить, иначе может начаться процесс гниения. Соль выводит всю влагу из шкуры. Затем требуется мездрение. Следующий этап – стирка. Это нужно для того, чтобы избавить мех от природного запаха, а также снять с него грязь.

Далее пикелевание: шкуру погружают в кислотно-солевой раствор. Для этого используют муравьиную кислоту и соль. При температуре 36 градусов и постоянном помешивании она вымачивается не менее суток. Такая обработка позволяет сделать кожу эластичной, чтобы она легче тянулась.

После этого шкура складывается кожей внутрь минимум на 12 часов. Затем проводится дубление. Это нужно, чтобы придать меховым шкуркам стойкость к воздействию тепла, влаги, химических реагентов. После этого шкуру опять нужно постирать и прополоскать. И это ещё не всё. Начинается разбивка – придание эластичности. Её нужно мять и растягивать в разных направлениях. И лишь теперь шкура готова к работе.

МАГИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Готовую шкуру Максим натягивает на макет, то есть модель туловища животного. Сейчас можно приобрести готовые макеты из полиуретановой пены. Но, по словам охотника, они стоят дорого. Мужчина использует старый дедовский способ. Сначала вырезает туловище из дерева. Затем к деревянному туловищу крепит конечности из специальной портняжной проволоки, а после делает плоскую конструкцию объёмной с помощью пакли и лоскутов. Финальный штрих – полиуретановая пена.

– После того как пена застынет, с помощью канцелярского ножа придаю нужную и правильную форму в соответствии с реальными размерами животного. На уже готовый макет крепится череп. Самое главное – глаза. Раньше было очень проблематично найти их, приходилось извлекать из игрушек, самому изготавливать. Сейчас глаза заказываю в интернете для всех животных, это не проблема, – продолжает Максим.

Подставки для чучел он делает из дерева и веток вручную. Также изготавливает медальоны – это когда голова животного крепится на доску и вешается на стену. После того как шкура, макет и подставка готовы, мастер собирает всё воедино. Натягивает шкуру на макет, аккуратно зашивает её, а затем расчёсывает и укладывает с помощью фена. На изготовление одного чучела у Максима уходит до нескольких дней. Оно окончательно подсыхает около недели. После этого мастер придаёт ему готовый вид с помощью красок и лака.

– Птицу сделать сложнее, потому что шерсть можно уложить, расчесать. Перья даже мочить нельзя, – предупреждает таксидермист.

Глядя на процесс изготовления чучела, понимаешь, что это – настоящее искусство.

Бахыт Сарсембаева

Из личного архива М. Измайлова

Глубоковский район