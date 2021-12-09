Знак «Стоп» для должников

Злостных неплательщиков алиментов будут определять с помощью интеллектуальной системы видеоконтроля «Сергек».

В прокуратуре Восточно-Казахстанской области рассказали о новых методах взыскания алиментов. В ведомстве отметили, каждый ребёнок имеет право на заботу и получение содержания от своих родителей. К сожалению, некоторые люди после развода уклоняются от уплаты алиментов. В отношении таких лиц законом предусмотрено наложение арестов на банковские счета и имущество.

– Применять подобные действия в отношении лиц, у которых отсутствуют имущество и официальные доходы, затруднительно, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. – Ранее к ним применялось лишь приостановление действия водительских прав.

Однако указанный метод воздействия оказался неэффективным. Причина – должники, оформив страховые полисы, передвигаются на транспорте других лиц. Более того, приостановление действия водительских прав не является основанием для их изъятия. Таким образом, должники чувствовали свою безнаказанность и продолжали уклоняться от уплаты алиментов.

По инициативе прокуратуры области в Департаменте полиции ВКО установлена информационная система «Единая страховая база данных» (ЕСБД). Теперь через неё можно установить, на какие машины должником оформлены страховые полисы. Уже выявлено 37 лиц, у которых имеются действующие страховые полисы на 60 автомашин других лиц. Эти данные внесены в программу «Сергек».

«Сергек» позволяет определить маршрут передвижения транспорта, на который должники оформили страховые полисы. Только в рамках акции «Борышкер» за три дня выявлено и водворено на штрафстоянку пять автомашин. Должники привлечены к административной ответственности.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влечёт штраф в размере пятидесяти месячных расчётных показателей.

Представители прокуратуры провели разъяснительную работу среди владельцев транспортных средств. Их проинформировали, что передача транспортного средства лицам, у которых приостановлено действие водительских прав, влечёт водворение автотранспорта на специальную стоянку и административную ответственность.

Работа в этом направлении будет вестись на постоянной основе, поэтому рекомендуется своевременно выплачивать алименты на содержание своих детей.

Ерик Абитов