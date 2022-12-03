Зима! Аграрий торжествует…

В Восточном Казахстане завершена уборка сельскохозяйственных культур. Аграрии региона подводят итоги года.

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур составила 639,6 тыс. га. Уборочные работы удалось повсеместно провести в оптимальные сроки и без потерь урожая.

Об этом и многом другом рассказала на брифинге в Региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области заместитель руководителя управления сельского хозяйства Диляра Жылкайдарова.

– Аграрии региона убрали 284,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 209,4 тыс. га – масличных, 11,63 тыс. га – картофеля, 4,5 тыс. га – других видов овощей, – сообщила она. – В текущем году на проведение уборочных работ Министерством энергетики РК для агроформирований области выделено 17,8 тыс. тонн дизельного топлива, на сушку семян подсолнечника дополнительно выделялось 3,2 тыс. тонн.

Между тем для повышения плодородия почвы крестьянскими и фермерскими хозяйствами региона приобретено 26 тыс. тонн всех видов минеральных удобрений.

По программе удешевления стоимости пестицидов в ВКО просубсидировано 307 тыс. литров на сумму 1 млн 18 тыс. тенге. В целях дальнейшего развития искусственного орошения, адресной и конкретной поддержки агроформирований на удешевление стоимости услуг по доставке поливной воды – 15,3 млн тг.

– Семенами зерновых, зернобобовых культур и картофеля аграрии области в текущем году были обеспечены полностью, – подчеркнула Диляра Жылкайдарова. – Ежегодно складывается небольшой дефицит в собственных семенах по масличным и кормовым культурам, который перекрывается за счёт поставок из других областей, а также благодаря импорту семенного материала ведущих компаний из-за рубежа. В текущем году Управлением сельского хозяйства Восточно-Каахстанской области в рамках поддержки семеноводства просубсидировано 4,5 тыс. тонн семян на сумму более 1 млн тенге.

Добавим, «Рудный Алтай» регулярно освещает важные темы, связанные с развитием отечественного семеноводства, селекции лучших сортов, максимально адаптированных к условиям Востока. Потенциал местных аграриев, учёных и практиков позволяет в определённой степени закрывать потребности хозяйств, в частности, в семенах многолетних трав, зерновых, масличных культур.

Вырастить и убрать неплохой урожай – это всего лишь половина дела, главное – его надёжно сохранить, а в перспективе организовать глубокую переработку с выпуском готовой продукции с добавленной стоимостью. Вдобавок к традиционным видам продовольственных товаров есть первые опыты в регионе по производству комбинированных кормов для рыбного хозяйства.

Для первичной обработки и хранения нового урожая в хозяйствах области имеются 209 механизированных токов различной мощности и пять лицензированных элеваторов. Имеющаяся инфраструктура, хлебоприёмные пункты и собственные склады сельскохозяйственных формирований региона дают возможность для хранения около одного миллиона тонн зерна.

– В целом, наличие необходимого объёма материально-технических средств и парка современной сельскохозяйственной техники, профессиональных кадров позволило агроформированиям региона в оптимальные сроки провести работы по уборке урожая, – отметила заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства.

Добавим, что засушливая весна и знойное лето оказали влияние в период вегетации и роста растений, но одновременно это способствовало более высокому качеству зерна, содержанию клейковины, улучшению хлебопекарных свойств муки нового урожая.

В преддверии Дня Республики Указом Главы государства за самоотверженный труд, высокие трудовые показатели, верность родной земле, воспитание молодого поколения высоких государственных наград удостоены самые лучшие представители сектора АПК Восточно-Казахстанской области. О многих из них стоит в будущем рассказать отдельно и подробно, поскольку на человеке труда на самом деле держится земля.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции