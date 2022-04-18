Жизнь на ладони

В Восточном Казахстане малыша, родившегося в декабре прошлого года весом чуть больше 750 граммов, выписали домой.

Жизнь крохи была сохранена благодаря слаженной работе акушеров-гинекологов, реаниматологов, неонатологов областного Центра матери и ребёнка.

Как сообщили в Управлении здравоохранения ВКО, будущая мама была экстренно направлена в Усть-Каменогорск из Зайсана. Появившийся на свет Мустафа родился на 25-й неделе беременности. Новорождённый был настолько мал, что помещался на ладони взрослого человека.

– Врачи Зайсанской больницы вовремя направили беременную в областной центр, – рассказывает заведующая отделением патологии новорождённых Асем Капезқызы. – Специалисты ЦМиРа использовали весь арсенал методик и оборудования, чтобы принять роды, а потом выходить малыша в нашем отделении. Жизненный потенциал у него был великолепный!

Спустя пять месяцев маленький пациент смог набрать достаточный вес, и его вместе с мамой выписали домой.

– Целых пять месяцев мы боролись за жизнь и здоровье ребёнка, а он помогал нам, – поделилась неонатолог Жанна Муканова. – К счастью, мы добились хорошего результата, вес крохи достиг 3 400 граммов, рост – 60 сантиметров.

В отделении патологии новорождённых практикуют так называемый метод «Кенгуру», это техника выхаживания преждевременно родившихся детей, в которой малыш находится «кожа к коже» с мамой. Так недоношенные дети быстрее набирают вес и идут на поправку.

К слову, Мустафа – пятый ребёнок в семье, дома его с мамой ждут четыре сестры.

– Спасибо за нашего сыночка! – благодарит медиков Мөлдір Рахметқызы. – Самое большое счастье – видеть, как растёт твой ребёнок, и знать, что у него есть ангелы-хранители – наши врачи. Я делюсь своей историей, чтобы она подарила надежду многим женщинам, которые оказались в похожей ситуации. Бороться до конца, не сомневаться ни в себе, ни в своих детях ни на минуту. Всегда верьте в чудо!

В прошлом году, по данным пресс-службы Управления здравоохранения ВКО, врачи отделения патологии новорождённых ЦМиР спасли порядка 1700 детей, которые появились на свет с различными заболеваниями. Только за три месяца этого года родилось около 150 малышей с экстремально низким весом, которые не выжили бы без специальных условий.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы УЗ ВКО