Жильё с иголочки

В августе в селе Бескарагай пройдет ряд долгожданных новоселий.

Напомним, в апреле этого года благодаря проведённому инвестиционному форуму Besqaraǵaı Invest – 2020, на котором был подписан меморандум с директором ТОО «Исабаев» Виктором Исабаевым, подрядная организация начала строительство жилья.

– На сегодняшний день строительство пяти двухквартирных домов завершено, – говорит руководитель отдела внутренней политики, культуры и развития языков Бескарагайского района Назира Идрисова. – Вместе с тем продолжается строительство ещё десяти двухквартирных жилых домов. Это большое достижение, если учесть, что за последние несколько лет в районе не строили жильё.

После завершения строительства, подведения инженерных коммуникаций и проведения всех необходимых процедур по оформлению в соответствии с правилами вопрос распределения жилья будет решён жилищной комиссией. Дома предназначены для социально уязвимых слоев населения – молодых специалистов, многодетных семей, очередников.

Распределение десяти построенных квартир и заселение намечено уже в августе текущего года. Остальные дома планируется заселить к концу этого года.

– Спасибо инвесторам, которые не забывают свою малую родину и помогают землякам, – добавила Назира Идрисова. – Считаю, это и есть настоящий патриотизм.

Ева Ким

Бескарагайский район