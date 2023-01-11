Железная воля

Житель Зайсанского района с ограниченными возможностями здоровья построил успешный бизнес в своём селе.

Десять лет назад Руслан Кайраков из села Каратал попал в автомобильную аварию и получил серьёзные травмы. С тех пор вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Но это не помешало ему продолжать заниматься любимым делом – художественной ковкой.

– Конечно, не думал, что такое произойдёт, – говорит мастер. – Но это меня не остановило. Не привык сидеть без дела, всё получается, работаю продуктивно.

В мастерской Руслана всегда кипит работа. От заказчиков нет отбоя. Любой ржавый металлический прут он превращает в шедевр – подставку для цветов или обуви, крышку и множество других необходимых в быту вещей. Заказы получает не только от жителей Зайсанского района, но и из других городов и сёл области. В работе помогает старший сын, который решил пойти по стопам отца и стать мастером художественной ковки.

Два года назад Руслан Кайраков выиграл грант в размере двух миллионов тенге. На эти средства он приобрёл столь необходимое в таком деле оборудование.

По словам представителей акимата Каратальского сельского округа, этот сильный духом человек пользуется большим уважением среди земляков. Он вносит большой вклад в оформление Зайсана и других населённых пунктов района.

В заключение отметим, в ближайшие дни в Доме культуры села Каратал будет организована выставка работ Руслана Кайракова.

Марк Касымов

Зайсанский район