Земля отзывчива на заботу

Своевременный и эффективный манёвр техникой сделали нынче в крестьянском хозяйстве «Е. Зайтенов» в Бородулихинском районе. В разгар посевной страды дорогим является каждый погожий день и час. Не зря говорят, что весенний день целый год кормит. Потому весенне-полевые работы завершили в срок.

Просто мистика какая-то! Всего неделю назад у нас состоялась встреча с главой известного хозяйства Ерланом Зайтеновым. Говорили о том, что сейчас пашня отчаянно нуждается в осадках. Постоянно дует северный ветер, в то же время стоит жара под тридцать градусов. Будто приняв к сведению пожелания аграриев, небесная канцелярия два-три дня порадовала жителей некоторых районов области обильными дождями. К сожалению, они сопровождались понижением температуры и возможностью заморозков. И здесь для земледельцев и огромной армии владельцев дач, огородов возникают тревоги совсем другого характера. Но такова уж доля тех, кто постоянно работает на земле. По их меркам, градус кипения и напряжения имеет большой разбег от положительных до отрицательных значений. Так сказать, своеобразные качели. Никуда от этого не деться, а сегодня снова небо заволокло тучами – будет дождь?

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИКИ

В период посевной единственный способ выиграть время – это использовать современную технику огромной производительности, которая ещё совмещает несколько агротехнических операций. Тогда за один только проход можно выполнить сразу несколько операций, сэкономить горючее, время, бережно заделать в почву семена, удобрения. Более того, значительно снизить нагрузку на землю-матушку.

– За счёт ещё одной новой импортной сеялки, а также трактора очень большой мощности, к примеру, мы смогли вовремя и качественно посеять подсолнечник, кукурузу на силос, – говорит Ерлан Зайтенов. – Так и по всем другим культурам, которые выращиваем на посевных площадях. Особое внимание нынче мы обратили на семена – посеяли перспективными гибридами масличных культур. Пошли на значительные расходы, чтобы полностью себя обеспечить необходимыми гербицидами. Надеемся, что в конечном счёте все наши усилия и заботы оправдаются.

Глава хозяйства всегда открыто говорит как о своих успехах, так и о трудностях, которые подстерегают коллег. В частности, непростым выдался прошлый год, когда тоже сложные погодные условия, засуха повлияли на урожай. В таком случае выручают высокорентабельные культуры и в некоторой степени компенсируют недобор на остальных. В Бородулихинском районе издавна актуальна проблема дефицита пастбищ для фермеров и крестьян, подсобных хозяйств населения, в засушливый сезон приходится порой для имеющегося поголовья закупать корма со стороны.

Тем не менее, сказывается солидный опыт, который за долгие годы становления и развития накопили коллектив и его руководитель. В Восточном Казахстане даже сегодня не так много хозяйств, которые на протяжении десятков лет демонстрируют устойчивые показатели. Как говорится, стабильность – это признак умения, знаний и мастерства.

Какие новые требования сейчас предъявляет рынок тем, кто производит продукцию сельского хозяйства? Они заключаются в необходимости комплексной и глубокой переработки мясного, молочного, растительного сырья.

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ

Кто впервые побывает в Бородулихе, тот непременно окажется под неизгладимым впечатлением от соснового бора, под крылом которого находится ряд местных сёл. Реликтовый бор уникален в своём роде, и мало есть у него аналогов в стране и в целом мире. Неудивительно, что наличие лесных ресурсов отразилось в местной культуре строительства жилья. Радуют глаз целые улицы бревенчатых домов – подлинных образцов старинного деревянного зодчества. Что создаёт неповторимую ауру вкупе с дыханием соснового леса.

Вопреки ожиданиям, здесь вовсе не таёжный тупик, а выгодная география для сельского хозяйства, производства и сбыта сырья, готовой конечной продукции. Достаточно сказать, что местные фермеры и крестьяне не остаются в стороне от прогресса в секторе агропрома района и региона.

На молочной ферме Ерлана Зайтенова коров доят не обычные работницы в белых халатах, а роботы. По словам руководителя хозяйства, два из них находятся в работе, а ещё два – в резерве, на техническом обслуживании. Однако сверхновая техника и технологии для крестьян – не дань переменчивой моде, а потребность двигаться вперёд.

Здесь самое время сказать о том, что в крестьянском хозяйстве «Е. Зайтенов» курс на организацию переработки сельхозсырья отраслей растениеводства и животноводства был взят давно и выдерживается неуклонно.

– Сейчас наблюдается высокий спрос на молочную продукцию, мясные и колбасные изделия, – говорит глава хозяйства. – Всё, что мы производим, не залёживается на складах. Если прежде только одного сыра имели в наличии десятки тонн, то сегодня всё сразу идёт на реализацию.

Нетрудно догадаться, что создание технологической цепочки по глубокой переработке молока, мяса, пшеницы, выпуску готовой конечной продукции является делом не одного дня, года. Оптимальная модель, о которой мечтают, более того – к чему стремятся коллеги из сферы АПК ВКО, постоянно требует вложения весомых финансов, времени, умственных, физических усилий, интеллекта и инноваций. Самое настоящее непрерывное производство, которое не выключить и не отставить в сторону на некоторое время. И здесь речь идёт о живых растениях, племенных животных, умной технике, напичканной электроникой, оборудовании. На вершине подобной цепочки находится простой человек, управляющий сложными процессами. Он знает, что от его профессиональных компетенций зависит благополучие, здоровье, безопасность и, в конце концов, жизнь людей.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Напомним, что мы не однажды посещали буквально все производственные участки крестьянского хозяйства. Это посевные площади, пастбища, отгонные участки, где содержится в летнее время дойный гурт, молочные фермы с современными роботами-доярами, убойный, колбасный, молочные цеха, сырцех, мельница. Неоднократно здесь проводились семинары по обмену опытом на уровне районов и области. Круглый год, всесезонно не прекращается работа коллектива связанных общими целями и задачами людей, коллег-единомышленников. В связи с пандемией и локдаунами, негативным влиянием различных ограничений сегодня, наверное, уже отчётливо видно и понятно следующее. Стратегия, тактика хозяйства оказались сегодня и на перспективу единственно верными.

– Может быть, мы производим не так много молока, но полностью его перерабатываем, за счёт чего получаем добавленную стоимость, – продолжает Ерлан Зайтенов. – В Семее хорошо знают нашу продукцию. Сметана, молоко пастеризованное, а также сыр находят устойчивый сбыт.

Специалисты сельского хозяйства с большим стажем всегда сдержанны в своих оценках, выводах и прогнозах. За годы работы в сфере агропрома, подверженной всем мыслимым и немыслимым рискам, видели и пережили ну очень многое. Близость больших рынков для реализации, а также границ соседнего государства держит их в тонусе, не даёт поводов для расслабления. Поскольку требуется обязательно быть готовым к острой конкуренции. Как по цене, качеству продукции, так и по другим показателям. В экономике часто используют метафору о сообщающихся сосудах, предельно точно передающую суть процессов в природе и производственной жизни. В прежние годы из-за периодических кризисов на приграничных территориях двух соседних стран наблюдалось перетекание как товаров, так и средств, инвестиций. Это законы рынка. Всё приходится серьёзно принимать в расчёт и работать, но сейчас создалась совершенно уникальная ситуация. Она побуждает искать и находить новые, нестандартные ходы. В основе сохраняется классика жанра, которую не в силах отменить самые новомодные веяния и тенденции века. В цене и всегда на виду продукты питания, продовольствие.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В Восточном Казахстане руководство области ставит задачу развития пищевой и перерабатывающей отрасли. В этом плане их подходы и интересы сельчан совпадают. Это придаёт дополнительные силы для реализации проектов.

– Учитывая спрос на сыр, мы думаем о возможностях определённого расширения производства, – говорит Ерлан Зайтенов. – Сделали пристройку к существующему цеху, дальше нужно позаботиться о его оборудовании, финансовых средствах, которые надо предусмотреть. В будущем хотелось бы выпускать кроме нынешних сыров еще сулугуни, моцареллу, брынзу, творог и другую кисло-молочную продукцию. Всё это востребовано у населения.

Вызывает уважение, что труженики сферы агропрома даже в самые нелёгкие для них времена не опускают руки и в череде напряжённых будней заглядывают в будущее. Они, как и прежде, связаны с родной землёй, на которой неустанно трудятся, заботятся о ней, верят в свои силы.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета