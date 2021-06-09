Зелёный цвет вселяет надежду

Oпубликованная Межведомственной комиссией по нераспространению COVID-19 матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана принесла позитивную новость – республика в целом перешла в «зелёную» зону.

В ней также находятся Восточно-Казахстанская, Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области и Шымкент. В «жёлтой» зоне пока пребывают Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. В «красной» – столица и Карагандинская область.

Статистика Минздрава подтверждает, очередная волна пандемии из Казахстана схлынула. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 989 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в ВКО – 77). И хотя это само по себе немало, но в разы меньше, чем, к примеру, месяц назад. Да и число выздоровевших превысило число заболевших – 1 081 против 989.

Не снижаются и темпы вакцинации от опасного вируса – на 7 июня первым компонентом в Казахстане привились 2 247 776 человек, вторым – 1 187 464. В ВКО эти цифры составили 149 558 и 71 349 соответственно.

Сегодня также стало известно, что гражданам, умышленно нарушающим режим самоизоляции, теперь грозит административная ответственность. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля сообщил, что Министерство здравоохранения РК утвердило санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных КВИ. Правила вступают в силу 10 июня 2021 года.

Согласно приказу Минздрава, нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью информационной платформы Ashyq.

– Факт того, что больной человек, находящийся на карантине, посещает публичные места, станет поводом для возбуждения дела об административном правонарушении согласно статье 802 КоАП. Если гражданин, зная о своём статусе, нарушил режим самоизоляции и умышленно создал угрозу заражения для окружающих, ему назначат наказание в виде штрафа в размере 30 МРП, или 87 510 тенге, – отметили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Нужно помнить, что данные платформы Ashyq фиксируются в единой информационной системе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан