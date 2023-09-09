Здравствуй, ярмарка!

В областном центре, в рамках акции «Туған жер — алтын бесігім», прошла традиционная ярмарка выходного дня.

Торговля развернулась около фермерского гастронома Fresh market. Свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители Тарбагатайского района.

С 9 сентября в Усть- Каменогорске возобновляется проведение еженедельных ярмарок. Сформирован список районов, которые по очереди будут представлять на них свою продукцию. Цены на товары на ярмарке в среднем ниже на 11-20 процентов. — Сегодня тарбагатайские производители привезли свыше 10 тонн продукции, больше половины из которой — мясо, — рассказал руководитель городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Гасан Турганбаев.

С раннего утра у торговых рядов собрались покупатели. Они остались довольны обилием и качеством товаров.

— Мы всегда приезжаем на такие ярмарки, продукты здесь свежие и гораздо дешевле, чем в других торговых точках, — поделилась жительница города Салтанат Мухтарханова.

Женщина отметила, что она купила молоко, овощи, мёд и мясо.

— Я была приятно удивлена разницей в цене на продукцию. Мясо, которое привезли из Тарбагатайского района, продавали по 2200–2300 тенге за кило. Я купила несколько килограммов, – поделилась она и добавила, что было бы хорошо, если бы отечественным производителям предоставлялось больше возможностей для реализации своей продукции.

Отметим, руководство региона предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать количество посредников между товаропроизводителем и покупателем. Для этого создаются условия, когда у фермеров и жителей даже самых отдалённых районов Восточного Казахстана появится возможность доставить продукцию в областной центр и предложить ее покупателям. Но подобные ярмарки – это разовые акции. Чтобы наладить крепкую и взаимовыгодную связь между товаропроизводителем и покупателем, необходимо создать условия для хранения и реализации продукции на постоянной основе. Для этого в Усть-Каменогорске возводится оптово-розничный центр, который и решит эти проблемы. Именно сюда местные фермеры смогут доставлять свой товар, оставлять его на хранение и реализовывать. А покупателям останется только выбрать, где приобрести мясо, молоко или овощи – в ближайшем супермаркете с накруткой перекупщиков или на площадке ОРЦ от самого фермера.

Кстати, об этом же фермеры Тарбагатайского района говорили с акимом ВКО Ермеком Кошербаевым, который посетил ярмарку.

— Отличное мясо, овощи, молочная продукция, мёд, рыба – у нас всё есть! Но каждый раз самим всё это везти в город просто нереально. Мы вынуждены сдавать свои продукты перекупщикам, они и накручивают цену. Почему от них зависит цена на рынке? – спрашивали фермеры у главы региона.

По словам товаропроизводителей, они заинтересованы в прямой доставке мяса, а также другой продукции покупателям в Усть-Каменогорске или других населённых пунктах региона.

Кстати, жители Тарбагатайского района привезли не только продукцию для реализации. В течение дня на традиционной ярмарке горожан бесплатно угощали баурсаками и чаем. Устькаменогорцы также насладились концертом с участием артистов Тарбагатайского района.

Григорий Прыгов