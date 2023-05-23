Курчумский подход к делу

Субботнюю ярмарку по продаже продукции сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области организовали по рабочему графику представители агропромышленного сектора Курчумского района.

На территории около фермерского магазина «Fresh Market» в областном центре курчумцы подготовили и продемонстрировали культурную программу, которая стала музыкальным фоном для субботней ярмарки. Жителям приграничного района намного сложнее успевать к самому началу дня, наполненного торговыми заботами и хлопотами, из-за трудностей с логистикой.

Хотя паромная переправа уже действует по летнему графику, когда рейсов больше и световой день дольше, всё равно не исключены и случаются сбои из-за поломок речных судов, перевозящих транспорт и грузы. Здесь нужно дополнительно приспосабливаться к быстро меняющимся обстоятельствам, быть готовым ко всему. А тем временем свежую мясную продукцию необходимо доставить на ярмарку в целости и сохранности, и чтобы её качество не вызвало никаких нареканий у покупателей. Поскольку весной и летом скоропортящаяся продукция требует особого отношения, а мясо привезти – не обычный товар взять со склада и доставить до места. Нужно вовремя произвести забой животного так, чтобы парное мясо в свежайшем виде попало на прилавок.

Сельхозформирования нашего района привезли на ярмарку 2,5 тонны говядины, 1,2 тонны конины, 1,03 тонны баранины, – говорит заместитель руководителя отдела сельского хозяйства Курчумского района Ришат Искаков. – Пользуется определённым спросом домашнее сливочное масло, его выложили на прилавки в объёме 105 кг, а также сметана, изделия из молочных продуктов по рецептам народной кухни.

Обычно курчумцы балуют горожан и гостей областного центра различной рыбной продукцией. Однако, учитывая особенности сезона и ежегодные временные ограничения в связи с нерестовым периодом, в поставках рыбы пока небольшой перерыв.

Между тем ярмарка не обходится без знаменитого горного мёда, которым славится Курчумский район. Его привезли в объёме 200 кг.

Разговор по-прежнему возвращается к транспортным и логистическим проблемам района, области. Для местных жителей вопрос необходимости возведения мостового перехода через Бухтарминское водохранилище не подлежит никакому сомнению.

Строящийся мост будет в дальнейшем позитивно влиять буквально на всё, – считает заместитель руководителя отдела сельского хозяйства Ришат Искаков. – В частности, на развитие сельского хозяйства, малого, среднего бизнеса в связи с тем, что появится возможность в любое время дня и ночи, месяц и сезон года добраться до другого берега или вернуться обратно. К примеру, мы спрашиваем у агрария, почему он не везёт свои овощи на продажу в областной центр или по другим адресам. Он отвечает, что обычный «простой» грузовика с томатами под жарким солнцем в течение дня приведёт к порче продукции и убыткам. Так как водитель привязан к графику движения паромов и не может воспользоваться прохладным ночным временем, а между тем даже днём возникают сбои в работе переправы. Обо всех подобных трудностях можно будет просто забыть, когда достроят новый мост и откроют движение.

По словам собеседника, такие же проблемы имеются у тех, кто во-

зит мясо через переправу и старается продать его с выгодой, получить доход для себя и своей семьи. В сложившихся условиях люди вынуждены возить его в небольших объёмах на легковых, малотоннажных авто, при дефиците и дороговизне авторефрижираторов, также опасаясь порчи свежей, парной мясной продукции. Одним словом, на будущий мост возлагаются огромные надежды.

В рамках реализации Поручения Главы государства, для укрепления приграничных районов как Восточного Казахстана, так и других регионов, действует специальная программа, финансируемая из бюджета страны, от которой местные жители области ждут конкретных результатов.

Таир Сапаргалиев, фото автора