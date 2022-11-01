Свежая продукция без посредников

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, организованная фермерами Курчумского района, прошла в минувшие выходные в областном центре.

Свою продукцию предприниматели района представили на территории фермерского гастронома «Фрешмаркет». По традиции свежие, экологически чистые продукты питания они предлагали по низким ценам жителям и гостям Усть-Каменогорска. В широком ассортименте – мясо, рыба, молочные продукты, масло, мёд и другие продовольственные товары.

Ярмарку в качестве покупателя посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он прошёлся вдоль торговых рядов, побеседовал с продавцами, приобрёл мясо и сливочное масло.

По данным отдела предпринимательства и сельского хозяйства Курчумского района, фермерские, крестьянские и личные подсобные хозяйства из 12 сельских округов привезли около трёх тонн говядины, порядка двух тонн конины, 850 килограммов баранины, две тонны рыбы и рыбопродуктов.

Цены на весь товар были значительно ниже, чем в традиционных торговых точках. Например, стоимость говядины и баранины была установлена в размере 2100 тенге за один килограмм, конины – 2300 тенге, мёд продавали по 1700 за кило.

– Преимущество ярмарки в том, что сельхозтоваропроизводители продают свою продукцию, не прибегая к услугам посредников, – отметил аким Курчумского района Алмат Акышов. – Поэтому цены вполне доступные. Ярмарочная торговля в последние годы активно развивается. Считаю, что это выгодно как продавцам, так и покупателям.

По словам посетителей, ярмарка, которую проводит Курчумский район, всегда привлекательна для покупателей. И это не случайно. Ведь именно в этом районе хорошо развиты сразу три сельскохозяйственных направления – животноводство, бахчеводство и рыбное хозяйство.

Как сообщили представители акимата Курчумского района, при формировании ассортимента основной акцент сделали на свежую мясную продукцию. Но жители региона хорошо знают, что рыбная продукция и деликатесы из неё также являются визитной карточкой района.

Курчумский район обладает солидной акваторией. Часть его территории прилегает к Бухтарминскому водохранилищу. Также здесь протекают полноводные реки Чёрный Иртыш, Курчум, Калжыр, Маралиха. Множество горных рек также привлекают любителей экстремальной и спортивной рыбалки. Поохотиться на ленка и хариуса приезжают даже туристы из дальнего зарубежья.

Живописное озеро Маркаколь, где обитает ценная промысловая рыба ускуч, также расположено на территории района. Здесь действуют рыболовецкие артели и рыбозавод, где трудятся более 400 местных жителей. Предприниматели обеспечивают свежей рыбой и рыбными деликатесами не только местный рынок, но экспортируют товар в Россию, Литву, Китай и другие страны.

– Как узнала, что в субботу проходит ярмарка Курчумского района, сразу поспешила туда, – поделилась жительница города Тамара Евдокина. – Сама я уроженка Курчума. Пришла именно за рыбой. Мы всей семьёй любим этот продукт в любом виде. Знаю, что мои земляки всегда её привозят много.

Но ярмарка – не ярмарка, если не придать ей праздничную обстановку, которую обеспечили широкий выбор национальных блюд и творческое выступление артистов районного Дома культуры им. К. Турара. Музыкальные номера профессиональных певцов и танцевальных коллективов привлекли внимание всех, кто пришёл на ярмарку. Яркие концертные номера значительно повысили рейтинг мероприятия среди посетителей, оставив приятное праздничное впечатление.

Ерик Абитов

Фото Аяужан Утеулиновой