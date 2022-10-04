Не мёдом единым…

Безусловно, «сладкий янтарь» made in Восточный Казахстан далеко за пределами области и даже страны является брендом региона. Но прошедшая на этих выходных в столице ярмарка несколько изменила восприятие астанчан – настолько их поразило разнообразие ассортимента, представленного нашими сельхозтоваропроизводителями.

По словам столичного жителя Самата Искакова, изделия из Восточного Казахстана уже давно покорили его своим качеством. И он каждую осень с предвкушением ждёт объявления о ярмарке именно с участием фермеров и производителей из «казахстанской Швейцарии», став своего рода знатоком нашей продукции.

– И не только я! Лично наблюдал – люди были готовы стоять и мёрзнуть в очереди, чтобы купить сливочное масло «Багратион», пусть и по 5500 тенге за килограмм! Мы были в приятном шоке, как у этой компании расширяется ассортимент сыров. Сейчас их уже несколько десятков видов. В этот раз взял «Пармезан» и «Качотту» – какой аромат! Женщина, стоявшая в очереди передо мной, набрала сыров на 70 тысяч тенге.

Кроме молочной продукции, астанчане активно разбирали колбасы, мясо птиц, рыбу и, конечно, мёд. И очень хвалили сопровождавший начало ярмарки концерт – от душевного исполнения становилось веселее и теплее на душе. Надо отметить, что в первый день ярмарки погода немного хмурилась. Но зато на второй было солнечно и тепло.

– Как по мне, ярмарка от ВКО и области Абай лучше, чем все предыдущие вместе взятые, – подытожил благодарный покупатель, и все вокруг выразили солидарность.

Вот несколько экспресс-отзывов от торопливых астанчан.

Алла: «Шикарная продукция «Багратион»! Жаль, что в столичных магазинах нет! Ярмарке ВКО надо отдать первое место среди всех областей!».

Шолпан: «Купила мёд из расторопши. Густой, как масло. Изумительно вкусный! Аромат невероятный!».

Гульнара: «Как всегда у этого региона, богатая ярмарка, отличная продукция. Мёд пчеловода Шарова из района Самар знаю с детства. Отстояли очередь за сыром, йогуртом, сметаной – всё супер! Отдельная благодарность организаторам за выступления таких замечательных артистов! Богат регион на многогранные таланты!».

Танирберген: «Убедился сегодня, что в Восточно-Казахстанской области много чего вкусного и качественного. У меня в сумке катонская конина, кумыс из Урджара и Катона, семечки, молочная продукция, рыба, икра, мясные консервы «Улан», мясо и колбаса».

Асемгуль: «Мне очень нравятся такие ярмарки. Здесь всегда свежие продукты, а сами продавцы очень вежливые и любезные. К тому же я родом из ВКО. Поэтому мне вдвойне приятно закупаться товарами из родного региона».

Можно смело утверждать, что сельскохозяйственная ярмарка в столице прошла с аншлагом. Она поменяла место проведения, переехав от окрестностей «Хан-Шатыра» на площадку возле стадиона «Астана-Арена» по адресу: Туран, 48, но менее удобной для жителей Астаны от этого не стала.

По словам руководителя отдела продовольственной безопасности, пищевой и перерабатывающей промышленности Управления сельского хозяйства ВКО Дамира Мамиева, мясо, мёд, рыба и молочная продукция агроформирований региона были распроданы уже в первые часы ярмарки.

Стоит отметить, что все товаропроизводители имели при себе документы, подтверждающие происхождение и надлежащее качество реализуемой продукции.

Всего на прилавках было представлено более 70 наименований продукции общим объёмом 282 тонны, 120,8 тонны из них привезли в Астану восточноказахстанцы. Это 1,7 тонны говядины, 0,5 тонны баранины, 11,6 тонны конины, 48,5 тонны мёда, 14 тонн рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, 16 тонн картофеля и овощей, 8 тонн молочной продукции, три тонны бахчевых культур, 5 тонн мяса птицы,

5,5 тонны рыбной продукции, две тонны колбасных изделий, две тонны национальных блюд и три тонны кумыса и пантовой продукции.

Всего на сумму более 223,2 млн тенге.

Айгуль Биданова

Астана