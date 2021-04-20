Здоровье в приоритете

В Казахстане активно проводится кампания по добровольной массовой вакцинации населения от коронавируса. Уже около 700 тысяч жителей страны получили первый компонент вакцины.

В разрезе регионов Восточно-Казахстанская область занимает восьмое место по количеству людей, получивших вакцину. По данным Министерства здравоохранения РК на 19 апреля, первый компонент вакцины «Спутник V» получили 39 218 жителей региона. Ревакцинацию прошли 7 387 человек.

При этом в ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований. Предполагается, что вакцинация казахстанским препаратом начнётся в конце апреля. Кроме того, министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что республика ведёт переговоры с поставщиками вакцин из разных стран, включая американских и китайских.

В нашем регионе развернуто 240 прививочных пунктов, в том числе 29 – в Усть-Каменогорске, 45 – в Семее, и 166 – по районам области. Все они полностью обеспечены необходимым оборудованием.

Как сообщил заместитель главного врача Шемонаихинской районной больницы Мирхат Увазыров, в районе на 100 процентов готовы к прививочной кампании. Подготовлено пять прививочных кабинетов, в том числе в районной больнице, по одному – в посёлках Выдриха, Первомайский, Камышинка и пункт вакцинации в передвижном медицинском комплексе, который постоянно выезжает в сёла. Желающих получить прививку просят записываться онлайн через портал «Электронного правительства» egov.kz.

Своим мнением по поводу необходимости вакцинации против COVID-19 поделилась жительница Уланского района Альмира Адилжанова. Она рассказала, что находится в группе риска, и получила уже два компонента прививки.

– У меня сахарный диабет, бронхиальная астма, артериальная гипертония и сердечная недостаточность. Поэтому, как только в наш район привезли вакцину, я сразу же вакцинировалась. Ведь я хочу видеть счастье своих детей, внуков, правнуков. Не хочу, чтобы вирус омрачил нашу жизнь. Своим личным примером призываю поставить прививку всех желающих. Только таким образом мы сможем вернуться к привычному образу жизни, не боясь заболеть, – сказала Альмира Токтаркановна.

Дарья Антон

Фото из открытых источников