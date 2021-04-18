Здоровье превыше всего

В областном центре в мечети «Халифа Алтай» открылся пункт вакцинации против КВИ.

Инициаторами открытия такого пункта в мечети выступили главный государственный санитарный врач ВКО Канат Турдиев и главный имам региона Ермек кажы Мукатай.

По словам медиков, в прививочном пункте они будут принимать пациентов посменно согласно графику работы ЦМиР. В каждой смене по три человека. Это – доктор, регистратор и медсестра. Желающих пройти вакцинацию сначала проверяет врач, который даёт разрешение либо по каким-либо показаниям отклоняет процедуру. Получившие положительное заключение следуют в прививочный кабинет и получают вакцину. Затем в специально оборудованном помещении за ними наблюдают в течение получаса. Если всё хорошо – пациент уходит, в противном случае ему оказывают помощь. В первый день медики привезли пять доз российской вакцины «Спутник V». Все они были использованы сразу после открытия прививочного пункта.

– В день открытия мы приняли решение доставить именно такое количество вакцины, – прокомментировала врач-терапевт Гульмира Дилдабекова. – Далее количество будет увеличено по потребности.

По данным главного государственного санитарного врача Усть-Каменогорска Маратбека Сайболатова, по состоянию на 15 апреля в областном центре первым компонентом вакцины привито 8634 человека и вторым компонентом 1776. Интервал между прививками составляет 21 день.

Получить вакцину в новом пункте могут как прихожане мечети, так и все желающие.

– По канонам ислама вакцинация не запрещена, – отметил главный имам региона Ермек кажы Мукатай. – В нашей религии здоровье человека ставится превыше всего.

Он также поделился информацией, что в месяц Рамазан из-за сложившейся ситуации массовые мероприятия в мечети проводиться не будут. Все традиционные мероприятия в этот период рекомендовано проводить дома при минимальном количестве людей. Вместо ауызашар (ифтар) будут проводиться благотворительные акции.

Напомним, пункты вакцинации также планируется открыть на предприятиях и в торговых центрах.

Ерик Абитов

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