«Заземлиться» по назначению 

Если земельный участок, безвозмездно выделенный под строительство, не используется по назначению в течение трёх лет – он подлежит принудительному изъятию.

Изъять земельный участок у владельца можно вполне законно. Для этого потребуется наличие оснований и соблюдение соответствующей процедуры. Собственность перейдёт во владение государства безвозвратно.

По информации Управления по контролю за использованием и охраной земель, с 2018 года по области выявлено 632 неиспользуемых земельных участка общей площадью 335,98 га, выделенных под строительство. Изъято 323 земельных участка общей площадью 61,15 га. На рассмотрении в судебных органах находятся иски по изъятию 29 участков площадью 17,45 га.

Руководитель Управления по контролю за использованием и охраной земель Сейсенгазы Чукаев отмечает, что использование земли, прежде всего, должно служить во благо обществу.

– Если земля дана для возведения необходимого городу объекта, но при этом она не используется, то это не отвечает задачам земельного законодательства и общественного блага, – говорит Сейсенгазы Чукаев. – Когда происходит изъятие? Допустим, бизнесмену выделили землю под магазин. Он огородил территорию, установил сторожку, подготовил эскиз и по каким-то причинам на этом вся его активность завершилась. Сроки истекли, и местные власти резонно проверяют использование земли. Магазина нет – бизнесмен привлекается к ответственности, ему даётся срок для принятия мер. Если это не приносит результата, то госорган обращается в суд о принудительном изъятии участка. В случае удовлетворения иска судом, эта земля выставляется на торги и продаётся другому предпринимателю, более заинтересованному в её освоении.

Слова руководителя ведомства подтверждаются статьями Земельного кодекса. Согласно требованию статьи 92, в случае если земельный участок, предназначенный для строительства, не используется по назначению в течение трёх лет со дня принятия решения о его предоставлении (если более длительный срок не предусмотрен проектно-сметной документацией), то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию в порядке, предусмотренном статьей 94 настоящего кодекса, за исключением земельного участка, находящегося в частной собственности граждан Республики Казахстан для индивидуального жилищного строительства.

Далее. В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса, в случае длительного неиспользования земель выдаётся предписание об устранении нарушений сроком на один год. Дополнительно предписание как обременение права на земельный участок подлежит государственной регистрации в соответствии с Законом РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».

За неисполнение предписания в установленный срок предусмотрена административная ответственность по статье 462 КоАП, в соответствии с ней возможен штраф в размере от 5 до 500 МРП (от 13 890 до 1 389 000 тенге) в зависимости от категории субъекта. Административные дела рассматриваются судьями специализированных районных и приравненных к ним административных судов. После чего управлением предъявляется иск в суд о принудительном изъятии земельных участков.

Кроме этого, предписания направляются в органы госдоходов для дополнительного 10-кратного налогообложения, предусмотренного пунктом 4 статьи 509 Налогового кодекса РК. Всего, по данным профильного управления, с 2015 года в областной бюджет дополнительно поступило 55,5 млн тенге.

Также собственники (землепользователи), у которых принудительно изъят неиспользуемый земельный участок, согласно статье 94 ЗК, включаются в специальный реестр лиц, у которых они принудительно изъяты, после чего в течение трёх лет они не смогут получить новые наделы земли.

Формирование и ведение реестра лиц, у которых принудительно изъяты земельные участки, осуществляются центральным уполномоченным органом на основании информации, предоставляемой уполномоченным органом по контролю за использованием и охраной земель, районным (кроме районов в городах) исполнительным органом, местным исполнительным органом города областного значения. На сегодняшний день по материалам, направленным управлением, в реестре состоят 259 собственников и землепользователей.

Изъятые земельные участки, предоставленные на безвозмездной основе, зачисляются в специальный земельный фонд для дальнейшего их предоставления. А в случае если принудительно изымаемый земельный участок выкуплен у государства, то, согласно пункту 3 статьи 94 ЗК, такой участок продаётся на торгах (конкурсах, аукционах) в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством и законодательством об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.

Вырученная сумма после вычета расходов по принудительному изъятию земельного участка и выплаты залогодержателю в размере требований по обязательствам выплачивается бывшему собственнику земельного участка или землепользователю. При невозможности реализации такого земельного участка или права землепользования на него после проведения не менее трёх торгов (конкурсов, аукционов) в течение одного года земельный участок зачисляется по решению суда в специальный земельный фонд (государство).

В Восточном Казахстане по результатам проверок уполномоченных органов неиспользуемые земельные участки в большинстве своём выявлены в районах: Алтай – 80 участков площадью 83 га, Глубоковском – 33 участка площадью 27,51 га, Урджарском – 14 участков площадью 8,52 га, а также городах: Усть-Каменогорск – 449 участков площадью 181,54 га, Семей – 30 участков площадью 25,93 га, Риддер – 13 участков площадью 2,06 га.

На сегодняшний день больше всего изъято неиспользуемых земель в Усть-Каменогорске – 303 участка площадью 49,09 га, в Глубоковском районе – 12 участков площадью 1,93 га.

Как избежать судебных споров? Что надо учитывать при оформлении договоров купли-продажи земельных участков?

– Прежде чем предпринимать какие-то меры, землепользователю надо чётко изучить свои права и обязанности, – поясняет СейсенгазыЧукаев. – Не лишней будет и консультация у специалистов о всевозможных рисках, чтобы заранее предусмотреть шаги по их исключению. Например, может быть, стоит изучить историю участка: кто был прежним владельцем, насколько он использовал его по назначению, есть ли непогашенное бремя, в порядке ли документация и так далее. Малейшее несоблюдение этих требований рано или поздно приведёт вас к спору. И тогда, даже если вы являетесь добросовестным землепользователем, защитить ваши интересы будет непросто.

Аида Жумекенова