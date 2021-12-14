Завораживающее звучание кобыза

В областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась встреча с первой женщиной—кобызисткой из Восточного Казахстана Карагоз Болатовой.

На встречу с талантливой кобызисткой, внёсшей вклад в развитие культуры региона, пришли почитатели волшебной музыки этого удивительного инструмента. Также своими воспоминаниями поделились такие мастера музыкального искусства, как Ораз Какеев, Марат Сакатов, Шакен Кабдолдина и Набиолда Кемешев.

Карагоз Абдыкекызы – уроженка Курчумского района. В 1964 году она поступила в класс кобыза музыкального училища имени Мукана Тулебаева в Семее. Приёмная комиссия была поражена её виртуозной игрой на кобызе без знания нот.

Карагоз Болатова – поистине многогранная личность. Она играла в оркестре на кобызе, пела и исполняла ведущие партии в спектаклях. Играла роль Карагоз в спектакле М. Ауэзова «Қарагөз», Тегене ханым в спектакле «Махаббат машақаты», воспитательницы в постановке «Дауылдан кейін», Алимы в комедии Қалтая Мухамеджанова «Қуырдақ дайын».

Она работала в сфере культуры Курчумского, Маркакольского, Зайсанского, Уланского районов. Внесла свою лепту в развитие народного театра самодеятельных коллективов Зайсанского и Курчумского районов.

Сегодня Карагоз Абыкекызы проживает в посёлке Касыма Кайсенова, занимается рукоделием, не оставляет занятия музыкой.

Ания Есмухамет

Фото ВК областной библиотеки им. А. С. Пушкина