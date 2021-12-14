Рухани жаңғыру

Завораживающее звучание кобыза

14.12.2021
327

В областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась встреча с первой женщинойкобызисткой из Восточного Казахстана Карагоз Болатовой.

На встречу с талантливой кобызисткой, внёсшей вклад в развитие культуры региона, пришли почитатели волшебной музыки этого удивительного инструмента. Также своими воспоминаниями поделились такие мастера музыкального искусства, как Ораз Какеев, Марат Сакатов, Шакен Кабдолдина и Набиолда Кемешев.

Карагоз Абдыкекызы – уроженка Курчумского района. В 1964 году она поступила в класс кобыза музыкального училища имени Мукана Тулебаева в Семее. Приёмная комиссия была поражена её виртуозной игрой на кобызе без знания нот.

Карагоз Болатова – поистине многогранная личность. Она играла в оркестре на кобызе, пела и исполняла ведущие партии в спектаклях. Играла роль Карагоз в спектакле М. Ауэзова «Қарагөз», Тегене ханым в спектакле «Махаббат машақаты», воспитательницы в постановке «Дауылдан кейін», Алимы в комедии Қалтая Мухамеджанова «Қуырдақ дайын».

Она работала в сфере культуры Курчумского, Маркакольского, Зайсанского, Уланского районов. Внесла свою лепту в развитие народного театра самодеятельных коллективов Зайсанского и Курчумского районов.

Сегодня Карагоз Абыкекызы проживает в посёлке Касыма Кайсенова, занимается рукоделием, не оставляет занятия музыкой.

Ания Есмухамет

Фото ВК областной библиотеки им. А. С. Пушкина

14.12.2021
327

Еще новости

Султаны среди джигитов

04.12.2021

Объединяя прошлое, настоящее

02.12.2021

К Достоевскому: через время и пространство

28.11.2021

Стихи и песни для самых маленьких

26.11.2021
Back to top button