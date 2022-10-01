Завоевать высокое доверие

Совершенствование модели правового государства является общей и главной целью совместной работы, которая проводится на всех уровнях государственными органами власти и населением Республики Казахстан.

Об этом и многом другом состоялся содержательный диалог во время встречи министра внутренних дел РК Марата Ахметжанова с жителями Восточно-Казахстанской области.

Что касается непосредственной деятельности правоохранительных органов по охране общественного порядка, бескомпромиссной борьбе с преступностью, защите законных прав граждан, то в этом плане будут широко использоваться эффективные проблемно ориентированные подходы. Это означает, что сотрудники полиции при поддержке населения должны бороться с основными причинами, порождающими преступность и совершение правонарушений, а не с их последствиями. Таким образом, большое внимание необходимо уделить превентивным, профилактическим мерам, что позволит в будущем укрепить верховенство закона и права граждан.

Частью этой комплексной работы является подобный формат встреч с населением, на которых реализуются на деле принципы прямой и обратной связи. Они проводятся по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и демонстрируют потенциал «слышащего государства».

По информации министра, такие встречи проходят во многих регионах страны, на них выявляются болевые точки, проблемы, требующие безотлагательного решения.

– Сегодня как никогда запросы общества и поручения, требования Главы государства максимально друг с другом совпадают, – особо отметил Марат Ахметжанов. – То есть, это очень благоприятный период, когда всё это можно реализовать.

Отмечается, что это своеобразное окно возможностей для улучшения работы правоохранительных органов.

– Со времени обретения независимости в Казахстане идёт последовательная правовая реформа, – подчеркнул министр, – направленная именно на мировые стандарты, которые обеспечивают конституционные права наших граждан и законность в нашей стране. Это большой эволюционный путь.

Участники встречи были подробно проинформированы обо всех основных пунктах Послания Главы государства народу Казахстана сквозь призму работы ведомства. В частности, министр МВД РК охарактеризовал, в целом, криминогенную ситуацию, что складывается в республике.

Есть динамика снижения особо тяжких преступлений как по республике, так и конкретно в регионах, в ВКО. Однако это не повод для самоуспокоения, поскольку есть много направлений, по которым нужно работать вместе с населением, в итоге завоевать высокое доверие народа.

По поводу статистики, Марат Ахметжанов уточнил, что она не должна являться самоцелью. Вообще, сейчас нужны иные критерии работы полиции, дебюрократизация, внедрение цифровых технологий для устранения лишних контактов между стражами порядка и населением. В то же время, важно создать условия для работы полицейских.

В рамках встречи жители области задали вопросы министру по поводу проблем домашнего насилия, миграции людей из соседних государств, легализации иностранных автомобилей, завезённых в ВКО до 1 сентября 2022 года, роли и задачах полиции в совместной работе с педагогами в школах города и области. В частности, об этом подняли вопрос представители Совета ветеранов УВД региона.

О необходимости обеспечения преемственности поколений высказался ветеран ВОВ и МВД РК, полковник в отставке Курмат Рахимов, который в возрасте 98 лет занимает активную жизненную позицию, передаёт свой опыт молодым коллегам. Он пожелал присутствующим в зале успехов в совместной работе, своим вдохновляющим выступлением внёс особую ноту в атмосферу полезной и запоминающейся встречи.

По ряду вопросов, поступивших от жителей области, министр МВД РК поручил ответственным лицам сразу разобраться на месте, дать по мере возможности ответ. После завершения встречи также проведён личный приём граждан по интересующим их проблемам и вопросам.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета