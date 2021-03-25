Застраховать свою бурёнку

Восточноказахстанским фермерам предлагают новые механизмы финансирования и страхования проектов по развитию животноводства.

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (ФФПСХ) успешно реализует программу кредитования, направленную на финансирование проектов по развитию животноводства.

Так, Восточно-Казахстанский филиал акционерного общества продолжает принимать заявки на кредитование в этом направлении. Сумма кредита по ним составляет до 30 миллионов тенге.

ПРАВИЛА КРЕДИТОВАНИЯ

По информации директора Восточно-Казахстанского филиала АО «ФФПСХ» Армана Рауылбекова, займы на разведение крупного рогатого скота, овец, лошадей выдаются на срок до 10 лет по ставке вознаграждения 16 процентов годовых. При этом предусмотрено государственное субсидирование ставки вознаграждения на 10 процентов, которое позволит снизить кредитную нагрузку для фермеров. Таким образом, ставка для получателя кредита в итоге будет составлять лишь шесть процентов годовых. Участниками программы кредитования могут стать индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства.

– К потенциальному заёмщику предъявляется ряд требований, – уточнил Арман Рауылбеков. – Во-первых, при разведении КРС необходимо иметь помещения для содержания скота, пастбищные угодья. Во-вторых, должен быть заключён договор с откормочной площадкой о сдаче молодняка на откорм.

Для тех, кто разводит мелкий рогатый скот, также обязательно наличие помещений для содержания и пастбищ. Должен быть заключён договор о сдаче молодняка на мясоперерабатывающие предприятия.

Сегодня многие фермеры региона работают над улучшением качественных характеристик скота, приобретая племенных животных, проводя искусственное осеменение и используя племенных производителей. Проекты, которые планируют получить финансирование от фонда, должны предусматривать проведение в хозяйстве племенной работы. Для таких заёмщиков действуют льготы.

Также предусмотрено предоставление в залог племенных животных, приобретаемых за счёт кредитных средств.

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ

Кроме того, Восточно-Казахстанский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» продолжает уже начатую в текущем году работу по оказанию операторских услуг страхования в сфере АПК. В настоящее время утверждены страховые продукты в животноводстве с целью субсидирования части страховых премий по ним. В частности, страхование животных (обычное покрытие) и страхование животных (расширенное покрытие).

По словам руководителя областного филиала АО «ФФПСХ», страхование животных предоставляет страховую защиту от гибели, убоя и утраты крупного рогатого скота в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи.

– В рамках первого продукта фермер страхует свой скот, помимо прочих всевозможных рисков, от заболеваний на своей территории, – подчеркнул он. – Второй продукт защищает фермера от вспышек болезней в соседних хозяйствах в радиусе пяти километров.

Страховой тариф для таких мультирисковых продуктов установлен на относительно низком уровне – от 1,54 до 4,62 процента.

По утверждённым страховым продуктам предусмотрена государственная поддержка в виде субсидирования страховых премий. Она направлена на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и удешевление на 50 процентов страховой премии по договору страхования.

Страхование по данным продуктам, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами, будет производиться на информационном сервисе Agroinsurance, размещённом на платформе Qoldau, на основе электронной цифровой подписи сельхозтоваропроизводителя.

Офисы Восточно-Казахстанского филиала АО «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства» расположены в Усть-Каменогорске по адресу: улица Кабанбай батыра, д. 87/2, 3 этаж, а также в Семее, улица Мәңгілік Ел, 9.

ЗАЩИТА И ГАРАНТИИ

По мнению страховых экспертов, одним из инструментов, который может эффективно и на рыночных условиях поддержать развитие сельскохозяйственного производства в Казахстане, может стать новая система страхования в агропромышленном секторе.

По их утверждению, Казахстан имеет большой аграрный потенциал, который даёт возможность в краткосрочной перспективе достичь положительных результатов в сельском хозяйстве, в частности животноводстве. Основным риском развития этой отрасли являются болезнь и несчастные случаи, которые приводят к потере биологических активов. В случае падёжа скота фермеры не смогут отвечать по своим обязательствам и выплачивать кредит. Понятно, что в страховании животных заинтересованы как сами фермеры, так и структуры по кредитованию и субсидированию аграрного производства.

С начала своего существования фонды поддержки фермеров были заинтересованы, чтобы страховой рынок покрывал все риски, связанные с животноводством. Страховщики смогли предложить только страхование животных по классическим имущественным рискам. В данном случае страхователи могут рассчитывать на страховое покрытие в случае потери скота из-за пожара на ферме, взрыва или наводнения и других нежелательных последствий. Всё, что связано с заболеваемостью или несчастным случаем (падение животного в овраг, ушиб), относят к исключению по страховому покрытию.

Как известно, в стране реализуются программы развития мясного и молочного животноводства. Тысячи крестьянских хозяйств получили льготное финансирование на приобретение беспородного и племенного крупного рогатого скота. В такой ситуации кредитующим организациям важно иметь гарантии безопасности. Внедрение новых страховых продуктов даст фермерским хозяйствам защиту от рисков, а компаниям, финансирующим такие проекты, – защиту вложенных средств.

Ерик Абитов

Фото из архива редакции