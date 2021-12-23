Защити себя от вируса

В Восточном Казахстане продолжается вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин.

По данным Управления здравоохранения, на сегодняшний день в области из категории детей от 12 до 17 лет, женщин со сроком беременности 16-37 недель, кормящих женщин вакциной Pfizer привились 52 770 человек. Из них более 48 тысяч – дети, порядка 3 700 – кормящие мамы, 1 100 – беременные женщины. Второй компонент вакцины получили уже 6 400 человек.

Напомним, что вакцинация детей против КВИ проводится только после добровольного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.

– Каждого родителя волнует будущее своего ребёнка, поэтому я считаю, что наша цель – защитить ребёнка от коронавирусной инфекции. Не нужно бояться, верить недостоверной информации. Мой сын получил первый компонент вакцины Pfizer, чувствует себя хорошо, – говорит жительница села Калбатау Алла Тайманова.

По данным врачей, новейшие исследования доказывают, что вакцина Pfizer безопасна и для беременных. Это очень важно, ведь в период беременности заболеть коронавирусом особенно опасно. В этом случае есть вероятность более тяжёлого течения заболевания.

– Я поступила в стационар с коронавирусом, выяснилось, что у меня 20 процентов поражения лёгких. Сейчас прохожу лечение, дыхание постепенно приходит в норму. Всем будущим мамам хочу посоветовать предпринять необходимые меры, чтобы в дальнейшем защитить своё здоровье и будущего ребёнка. Проконсультируйтесь с врачом, когда лучше поставить прививку, – отметила жительница области Людмила Котикова.

Напомним, вакцинация от коронавируса проводится в 253 прививочных пунктах региона.

Дарья Антон

Фото из открытых источников