Защити себя и своих близких

В регионе продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. С переходом в «жёлтую» зону всей области и в «красную» – города Семея это приобретает ещё большую важность.

Поликлиники и мобильные бригады работают без выходных. Главный врач поликлиники № 3 города Семея Найля Альменева рассказала о ходе вакцинации и отметила рост заболеваемости коронавирусом.

– Мы работаем без выходных, с 8 до 22 часов. Только в нашей поликлинике задействовано восемь прививочных бригад, – рассказала она. – Они выезжают в различные учреждения и организуют вакцинацию на местах. Мобильные передвижные комплексы стоят на рынках, возле больших супермаркетов, где есть массовое скопление людей. В нашей поликлинике первым компонентом привились уже 8 тысяч человек, вторым – более 6 тысяч. Необходимо охватить вакцинацией 53% населения, тогда будет сформирован коллективный иммунитет. Изначально у нас было четыре вакцины на выбор, но на сегодня остался лишь «Спутник V», поскольку население активно прививается, – говорит Найля Альменева.

Главврач также отмечает, что сейчас в городе наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

– В мае, когда мы брали у населения ПЦР-анализы, из общего количества тестов положительными оказывались только 10%. В июне таких результатов стало 22%, а в июле только за 15 дней выявлено 35% положительных ПЦР-анализов. Идёт рост заболеваемости. Кроме того, увеличилось количество людей, получающих амбулаторное лечение. Мобильными бригадами обслужено 920 вызовов, 656 – с ОРВИ, 173 – с пневмонией и 88 вызовов, в результате которых выявлен коронавирус.

Врач отметила, что людям в этот непростой период следует защитить себя и своих близких, по возможности не посещать места массового скопления людей и соблюдать все предписанные санитарные нормы.

Напомним, в июне для удобства и экономии времени горожан в Семее заработал передвижной пункт вакцинации. Вакцинация проводится в местах массового скопления людей в добровольном порядке. Пункт работает с 9 до 17 часов.

Мария Щетинина

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