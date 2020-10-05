Заряжай, огонь! 

Свыше десяти танковых экипажей воинской части регионального командования «Восток» на полигоне «Шығыс» отработали огневое мастерство.

Главная цель стрельб – развитие практических навыков боевой подготовки военно-

служащих, совершенствование умений стрельбы из штатного вооружения и организации управления огнём. Эти стрельбы из вооружения танка Т-72 проводятся два раза в год.

К ним военнослужащие готовятся заблаговременно. Танкисты осваивают материальную часть оружия, знакомятся с техникой безопасности, порядком выполнения стрельб, оттачивают нормативы по огневой подготовке. По прибытии на полигон каждый экипаж чётко представляет суть и порядок действий.

В ходе стрельб танкисты поражали условные мишени и цели: «танк» из 125 мм пушки, «ручной противотанковый гранатомет» и «безоткатное орудие на автомобиле». Сложность заключалась в том, что мишени были подвижными и появлялись лишь на несколько секунд.

– Именно во время выполнения практических стрельб танкист становится настоящим профессионалом, – пояснил начальник штаба воинской части подполковник Арман Курманов. – Штатные тренировки помогают военнослужащим почувствовать мощь танкового выстрела, технические свойства машины, улучшить боевую подготовку.

Кроме того, танкисты выполнили нормативы по укладке боекомплекта в танк, перевод отделения и вооружения танка из походного положения в боевое и обратно. В штатных стрельбах было задействовано более 30 военнослужащих.

Ева Ким

Пресс-служба Семейского гарнизона