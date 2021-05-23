Запретная рыбалка

Житель Кокпектинского района получил три года ограничения свободы за незаконную ловлю рыбы на озере Зайсан на участке, где рыбалка запрещена круглый год.

Гражданина лишили права заниматься рыболовством сроком на три года и поставили на учёт Службы пробации № 1 Кокпектинского района ДУИС по ВКО. Также было установлено, что у него нет постоянного места работы.

Сотрудниками службы пробации в отношении осуждённого была составлена индивидуальная программа по оказанию социально-правовой помощи, которую направили в районный отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния.

– По истечении десяти дней осуждённый был трудоустроен на общественные оплачиваемые работы. В настоящее время он работает и отбывает наказание, назначенное судом, – сообщила Служба пробации № 1 Кокпектинского района ДУИС по ВКО.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Кокпектинский район