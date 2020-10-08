Запах зерна на осеннем поле

Всем давно и хорошо известен вкус хлеба, но не все и не всегда знают, каким бывает дух и накал уборочной кампании. В разгар страды пришлось нам проезжать вдоль полей между селом Снегирёво и городом Алтаем в одноимённом районе. В открытые окна авто врывался столь знакомый запах пшеничных колосьев, половы и размельчённой соломы, пыльным шлейфом тянущейся за степным кораблём. Это аромат обмолоченного зерна, янтарным потоком струящегося из бункера комбайна в кузов грузовика. Так и пахнет хлеб нового урожая.

На этой неделе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил тружеников села с успешным завершением уборки зерновых культур. Поблагодарил их, а также всех ветеранов отрасли, передовиков производства за самоотверженный труд и верность крестьянскому долгу. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов во имя процветания нашей страны.

АККОРДЫ СЕЗОНА

Свой вклад в общий труд внесли и земледельцы Восточного Казахстана. Общая уборочная площадь в регионе составляет 1079,8 тысячи гектаров. Надо сказать, что основной земельный клин в ВКО занимают зерновые и зернобобовые культуры. Под них отводилось 602,6 тыс. га, а на площади 446,3 тыс. га были размещены масличные культуры. Причём 419,5 тыс. га приходится на долю подсолнечника. Не секрет, что ценная и выгодная культура является одним из брендов Восточного региона. В полной мере это определение относится и к картофелю. Посевы так называемого второго хлеба занимали площадь в 18,2 тыс. га. Впрочем, есть и другие бренды местного уровня, как уланские овощи или курчумские арбузы и томаты. Если овощные культуры высаживались на 7,9 тыс. га, то бахчевые в масштабах области занимали 4,8 тыс. га.

Более точная статистика по итогам сезона 2020 пока только подбивается тружениками сельского хозяйства. Всё же заключительный аккорд сельскохозяйственного года уже прозвучал вполне оптимистично. Совсем недавно в столице нашей республики прошла традиционная осенняя ярмарка, организованная представительной делегацией известных аграриев Восточно-Казахстанской области.

В многочисленных интервью журналистам столичных СМИ представители акимата, Управления сельского хозяйства ВКО отмечали, что продукция имеет высокий спрос по ряду причин. Главная из них состоит в том, что она натуральная, что высоко ценится сейчас во всем мире. Жидким золотом Востока повсеместно называют не только широко известный всем мёд, но и растительное масло. На рынке области, республики оно занимает заметное место, но и это ещё не предел. «Рудный Алтай» уже сообщал, что в регионе планируется в перспективе построить ещё четыре предприятия по переработке маслосемян и производству растительного масла. Рынок его существенно расширится.

Всегда высокий спрос у жителей столицы на разную молочную продукцию. К примеру, на одной из ферм «КХ Зайтенов» доение коров производится на современной роботизированной установке. Это заметно повышает, в том числе, качество молока, сыров из него и сливочного масла. Вне конкуренции по цене и вкусу картофель с Востока, различная рыба, другие деликатесы и разносолы. Опять же, всё это не завозное откуда-то извне, а местное. Так сказать, почти домашнего качества, что является для продуктов питания и блюд из них наивысшей оценкой.

ВЫГОДА ЛОКАЛИЗАЦИИ?

И ещё. Две ярмарки продукции сельского хозяйства уже состоялись в Усть-Каменогорске. В прошлую субботу бойкую торговлю организовал Глубоковский район. Если не вдаваться в привычные детали, можно вынести для себя практический вывод. Жизнь в условиях вынужденной самоизоляции и карантина вновь актуализирует вопросы самообеспечения или импортозамещения. Можно назвать как угодно. Суть не меняется. Продукты питания, проще говоря, еда, хлеб насущный – это стратегический ресурс, основа продовольственной безопасности. Как в отдельно взятой области в частности, так и в стране в целом.

Есть ещё один популярный термин, употребляемый преимущественно в автопроме. Сборочные заводы нередко ратуют за локализацию производства. То есть за выпуск комплектующих непосредственно на месте, если всё это сулит не мнимую, а реальную выгоду. Возможно, пришло время форсировать «локализацию» в сельском хозяйстве. Когда пандемия, к сожалению, разом обрывает привычную цепь поставок, сразу возникает дефицит самых обычных товаров. Впрочем, на решение именно таких проблем и нацеливает одна из конкретных и жизненных программ – «экономика простых вещей». Применительно к сельскому хозяйству, по мнению специалистов, тут поле непаханое. Кто мог бы подумать, что нынче летом будет нещадно набивать себе цену скромное огородное растение с не совсем благозвучным названием и полезными корнями? За небольшой пучок стоимость его доходила до тысячи тенге.

Есть ещё одна явная тенденция. Некоторые горожане повернулись лицом к селу. Изменились цены и спрос на жильё, иногда даже в отдалённых районах области. Жить в условиях самоизоляции удобнее не в многоэтажке, а в частном доме. Теперь становится понятно, почему пожилые люди всегда томятся в городе, рвутся на улицу или дачу. При возможности уезжают в село, если там есть к кому. В городах приводят случаи, когда жители многоэтажек брали в аренду на время частные дома или коттеджи. Так они для детей и стариков создавали условия для учёбы или отдыха в пресловутом и поднадоевшем «удалённом» режиме.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Село – не только кормилица многоликого общества, но и обитель духовности, культуры, высокой нравственности. Вот вам самый свежий пример. На днях в селе Донское Уланского района состоялась торжественная церемония награждения. За весомый вклад в укрепление дружбы, а также мира и согласия в нашем многонациональном обществе руководитель ТОО «Иртыш» Анатолий Барков удостоен высокой и почётной награды. Юбилейную медаль «25 лет Ассамблеи народа Казахстана» ему вручил аким Уланского района Нурымбет Сактаганов. Пожелал крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелёгком, но почётном труде земледельца и хлебороба.

Успех руководителя по праву разделяет дружный, сплочённый коллектив. В нём насчитывается 75 постоянно занятых работников. Они живут одной большой семьёй и поровну делят все радости и заботы крестьянской жизни на селе, совместной работы. Трудный сезон почти позади. Несмотря на сложности, связанные с карантином, другими непредвиденными факторами, работа проделана большая.

– Уборку зерновых культур мы завершили давно, что даже забыли о ней, – охотно делится Анатолий Барков. – Убрали зерно, подработали его и часть уже продали. Мы для того и трудимся, чтобы вырастить хороший урожай и с выгодой потом реализовать. Ячмень у нас занимал более 600 га, а под пшеницу отводилось около 1000 гектаров. Средняя урожайность, соответственно, в нынешнем сезоне составила по 14 и 10 центнеров зерна с каждого гектара.

По словам руководителя хозяйства, засушливое лето повлияло на рост, развитие растений, выход продукции. Колос уродился не таким полновесным, но выручает в то же время качество. Содержание клейковины достаточно высокое, поэтому зерно пользуется устойчивым спросом. На мельницах обычно используют его при помоле вместе с любой другой пшеницей как улучшитель качества.

Убрана большая часть подсолнечника, занимавшего в целом 1200 гектаров. Осталось всего ничего, однако чуть сдерживает погода. Если сегодня стоит ясная погода, то в ночь синоптики обещают сильный дождь. Придется затем ждать солнца и погожего часа для завершения кампании.

– Зябь тоже давно вспахана, часть техники ставится на хранение или ремонт, – продолжает Анатолий Барков. – Мы стараемся постоянно обновлять имеющийся парк. Это комбайны, тракторы, прицепные агрегаты. Нынче купили один большой колесный трактор, а другой капитально отремонтировали с помощью своих партнёров. Построили новый ангар для комбайнов. Техника эта дорогостоящая, поэтому стараемся бережно к ней относиться, ухаживать более тщательно, использовать её ресурс и возможности.

В сельской жизни и крестьянском труде нет мелочей. Кукуруза на силос также убрана в своё время. Прочная кормовая база нужна для хорошей зимовки животных. При желании и старании можно и отходы пустить в дело. Также не остаётся без применения навоз. Получается что-то вроде замкнутой и непрерывной цепочки производства.

Здесь уместно напомнить, что осень на селе – это время собирать урожай и пожинать плоды своих трудов. В конце 2017 года мы уже встречались с нашим героем по хорошему поводу. За успехи в развитии отрасли сельского хозяйстве Анатолия Борисовича наградили медалью «Ерен еңбегі үшін». Нынче эта история получила продолжение.

НАКАЛ СТРАДЫ

У сельских тружеников, пожалуй, не бывает каникул. Дух и накал зимней кампании чувствуется не так, как в другой сезон. Однако напряжение не спадает, просто всё обретает иную форму и течение. Запах обмолоченного зерна или свежего хлеба преследует всегда и везде.

Меир Токобаев