Занят – значит обеспечен

Вопросам продуктивной занятости населения в Бескарагайском районе уделяют повышенное внимание. Открываются новые объекты МСБ, активизирована работа с молодёжью, реализуются уникальные проекты.

Напомним, первое направление Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» ориентировано на обеспечение её участников техническим и профессиональным образованием и профобучением.

– В прошлом году в Бескарагайский районный колледж по заявкам работодателей на краткосрочное профессиональное обучение направили 43 человека, которые прошли обучение по специальностям – «водитель категории В», «мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов», «кондитер», «мастер маникюра», – говорит руководитель районного отдела внутренней политики Назира Идрисова. – В этом году в рамках краткосрочного профессионального обучения запланировано обучить 50 человек на общую сумму 12 340 тыс. тенге.

БИЗНЕС ВМЕСТО АСП

Одна из тех, кто в минувшем году открыл свой бизнес в рамках краткосрочного профессионального обучения на базе Бескарагайского районного колледжа – жительница района Рада Толеуханова. Она зарегистрировалась в Управлении государственных доходов в качестве индивидуального предпринимателя и получила от государства безвозмездный грант в размере 200 МРП на открытие салона красоты.

– Я – многодетная мама. Переехав в село Бескарагай, решила трудоустроиться. Мне посоветовали обратиться в районный Центр занятости, где подробно рассказали о возможностях переобучения, получения безвозмездного гранта, – пояснила предпринимательница. – Заинтересовалась идеей открытия своего бизнеса, получив сертификат, разработала бизнес-план и в итоге выиграла безвозмездный грант. На выделенные финансовые средства закупила оборудование и арендовала помещение. У меня появилась возможность регулировать свой рабочий график. Успеваю уделять время воспитанию пятерых детей и забочусь о финансовом благополучии семьи. Запустив собственный бизнес, отказалась от получения адресной социальной помощи, так как благодаря программе «Еңбек» сумела обеспечить семье финансовую независимость. Главное – верить в свои идеи и двигаться к мечте!

ВОРОТА И РЕШЁТКИ

Государственная программа «Еңбек» пользуется популярностью во всех регионах страны. На государственный грант в размере 200 МРП могут претендовать лица, завершившие обучение по первому направлению программы, а также курсы по проекту «Бастау-Бизнес». Благодаря этому казахстанцы приобрели новые навыки, нашли работу и открыли своё дело.

Например, ещё один житель Бескарагайского района, Андрей Тарасов, получил безвозмездный грант на открытие цеха по изготовлению ворот и оконных решёток из металлического профиля. На выделенные финансовые средства закупил оборудование согласно бизнес-плану и в настоящее время развивает свой бизнес.

– Проходя обучение, я понимал, что, получив грант, смогу организовать свой бизнес, – сказал Андрей Тарасов. – Рассказываю односельчанам, что возможно получить грант, написав хороший бизнес-план, и самое главное – не бояться! Со стороны государства такая помощь, нам – жителям сёл, очень важна, особенно когда люди сами заинтересованы в продвижении вперёд. Хочу выразить благодарность за предоставленные возможности.

Отметим, что в прошлом году в Бескарагайском районе 69 участникам государственной программы «Еңбек» из разных категорий населения стали самозанятые, молодёжь, малообеспеченные, многодетные семьи, трудоспособные инвалиды, переселенцы, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями. Всем выданы государственные гранты на открытие новых бизнес-идей на общую сумму 38 336,4 тысячи тенге.

МОЛОДЁЖНАЯ ПРАКТИКА

Наработать первый трудовой стаж, набраться опыта и трудоустроиться на постоянную работу – такую возможность даёт выпускникам молодёжная практика, реализуемая в рамках Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».

Молодёжная практика предназначена специально для безработных из числа выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, после среднего, высшего и послевузовского образования по полученной профессии, не старше двадцати девяти лет.

Так, в прошлом году в Бескарагайском районе оплачиваемую молодёжную практику в размере 25 МРП прошли 53 выпускника вузов и колледжей.

Одна из них – выпускница педагогического колледжа имени М. Ауэзова Зухра Тлеугожинова. После получения диплома, по совету знакомых, девушка решила обратиться в районный центр занятости, где ей предложили пройти оплачиваемую молодёжную практику для получения первоначального опыта.

– Окончив обучение в колледже им. М. Ауэзова по специальности «учитель казахского языка и литературы», в 2020 году я вернулась в родное село Бескарагай, – говорит Зухра. – В июле того же года через районный центр занятости населения была направлена на молодёжную практику в КГУ «Центр обучения языкам». Благодаря полученной возможности начала работать учителем казахского языка. В процессе преподавания получила огромный опыт работы с различными категориями населения. В связи с пандемией и введёнными ограничительными мерами получила опыт работы в онлайн-формате. Считаю, что молодёжная практика – это значительная помощь государства молодым специалистам, которые получают первоначальный опыт и после могут трудоустроиться. Например, я зарекомендовала себя как перспективного специалиста, и через шесть месяцев меня официально приняли на работу.

ВСЕ В СЕЛО!

По поручению Первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в 2009 году в стране запустили государственную программу «С дипломом – в село», ориентированную на усиление кадрового потенциала сельских территорий необходимыми трудовыми ресурсами – специалистами социальной сферы и агропромышленного комплекса.

Задача программы – закрепление специалистов в сельской местности путём предоставления мер социальной поддержки. Государство предлагает работу в селе с предоставлением выплаты единовременного подъёмного пособия, выдачей бюджетного кредита для приобретения и строительства жилья сроком на 15 лет, со ставкой вознаграждения в размере 0,01 процента.

Так, в Бескарагайском районе в прошлом году в рамках этой программы 11 специалистам выдан бюджетный кредит на приобретение жилья на общую сумму 42,9 млн тенге. Подъёмные пособия на общую сумму 9,9 млн тенге получили 37 специалистов, работающих в сфере здравоохранения, образования и агропромышленного комплекса. В этом году в районе запланировано выдать двадцать кредитов на общую сумму 87,5 млн тенге.

Среди молодых специалистов, переехавших в сельскую местность по программе, – Ерсин Толеутай, который живёт в райцентре. Он трудоустроился медбратом в районной больнице Бескарагайского района. После получения диплома в медицинском колледже Семея решил вместе с семьёй переехать в район и начать свой трудовой путь.

– В 2019 году мне выдали подъёмное пособие, – сказал Ерсин Толеутай. – Радует, что по выгодной процентной ставке я приобрёл жильё. Это здорово, что государство оказывает столь значимую поддержку молодым специалистам.

АБЕРДИН-АНГУС

По программе льготного кредитования приоритетных проектов в рамках развития отраслей «Экономики простых вещей», через агрокредитную корпорацию в Бескарагайском районе в прошлом году профинансировано шесть проектов на сумму 134,2 млн тенге. Большинство одобренных проектов в сфере сельского хозяйства по направлению животноводства.

Эта программа направлена на развитие местного производства продуктов питания и промышленных товаров, ежедневно используемых жителями страны. Среди участников программы ТОО «Жай-Жа», которое с 2017 года занимается разведением КРС породы абердин-ангус. Благодаря приобретённой технике и закупу 76 голов КРС этой породы предприниматель увеличил количество скота, открыл четыре дополнительных рабочих места. Всего на предприятии трудятся 11 человек. На сегодняшний день количество КРС составляет 550 голов, из них 311 голов маточного поголовья.

– Я ранее слышал положительные отзывы об этой программе от своих знакомых, что можно получить кредит на различные цели для развития сельского хозяйства, – прокомментировал директор ТОО «Жай-Жа» Жәнібек Жұмағазы. – Радует, что займы выдаются как на развитие прежнего производства, так и на создание совершенно нового. Благодаря программе «Экономика простых вещей» я продолжаю развивать действующее производство. Теперь есть уверенность в завтрашнем дне. Также отмечу, что ежегодно нашему хозяйству выдают субсидии. Считаю, что это большая поддержка от государства.

Ева Ким

Фото ОВП Бескарагайского района