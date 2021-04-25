Залог хорошего урожая

В Глубоковском районе активно ведётся подготовка к весенне-полевым работам.

Самое первое и основное условие предпосевной подготовки – это закрытие влаги и ранневесеннее боронование.

По информации районного акимата, в настоящее время аграрии принимают меры по закрытию влаги на площади 8,3 тысячи гектара, это 10,8 процента от намеченного. Работы ведутся в Берёзовском, Весёловском, Кожоховском, Иртышском, Опытнопольском сельских округах.

– На сегодняшний день засыпано необходимое количество семенного материала. Уже проверено на качество порядка 91 процента. Закуплены и отгружены 8,8 тысячи тонн минеральных удобрений, которые уже начали вносить в почву. Ход весенне-полевых работ должен быть завершён в оптимальные сроки, – говорится в сообщении.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район