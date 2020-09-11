Восточноказахстанцев, внёсших вклад в реализацию языковой политики, наградили грамотами и благодарственными письмами.

Онлайн-мероприятие «Отанымыз ортақ, тіліміз түрлі, тілегіміз бір», организованное областным Управлением по развитию языков, приурочили ко Дню языков народа Казахстана.

В праздничной встрече на платформе ZOOM приняли участие представители этнокультурных центров, руководители и специалисты отделов культуры и развития языков городов и районов области.

– Как отметил в Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Касым-Жомарт Токаев, сегодня перед нами стоит задача формирования новой парадигмы развития народа и нового качества нации, – сказала руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова. – Как известно, язык – основа духовной культуры. Поэтому следует принять слова Президента как призыв к действию в вопросе усовершенствования языковой политики и превращения государственного языка в язык межнационального общения.

В ходе мероприятия гражданам, внёсшим свой вклад в реализацию государственной языковой политики, вручили грамоты. Среди награждённых – заведующий кафедрой казахской, русской филологии и журналистики ВКУ имени С. Аманжолова Сакен Касенов, первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Олег Чугунков, главный переводчик государственного языка в управлении по административным вопросам ТОО «Казцинк» Жумагазы Игисинов.

Также благодарственными письмами Управления по развитию языков ВКО наградили специалистов, ответственных за реализацию языковой политики, преподавателей, общественных деятелей и активистов.

– День языков народа Казахстана – это праздник единства всех граждан страны. Как говорится: «Тіл – достықтың кепілі» (язык – залог дружбы). Поэтому считаю, что каждому из нас следует с уважением относиться к языкам разных этносов, – отметила член русского этнокультурного центра из Уланского района Анжелика Федотова. – Пусть наша сплочённость крепнет с годами, а каждое начинание будет успешным.

Напомним, в регионе проживают представители более ста национальностей и этносов. Функционируют 14 домов дружбы и 115 этнокультурных объединений. Работает и Школа возрождения культуры и языков народа Восточного Казахстана. В кружках по обучению родному языку, организованных в районах и городах области, занимаются 587 представителей разных этносов.

Ания Есмухамет

По заказу Управления

по развитию языков ВКО