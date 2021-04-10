Заключительные старты

В Риддере прошли старты, посвящённые закрытию зимнего сезона 2020-2021 года.

Соревнования проходили в течение двух дней по двум дисциплинам: первый день – по сноуборду, а на следующий день спортсмены состязались в лыжных гонках.

В соревнованиях приняли участие спортсмены 2009-2010, 2011-2012, 2013 годов и моложе. Общий охват спортивного мероприятия составил порядка 200 человек. Все призёры и победители отмечены призами и грамотами.

– Закрытие сезона прошло на высоком уровне, все участники показали хорошие результаты, а главное – у всех было отличное настроение, – сообщили в акимате моногорода.

Отметим, что природный рельеф Риддера особенно привлекателен для спортсменов-«зимников». Занятия на беговых, как и спуски на горных лыжах, здесь доступны практически всем.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Риддер