Зайсанские   дары осени 

Разнообразную продукцию сельского хозяйства в минувшую субботу представили в ассортименте труженики Зайсанского района на традиционной ярмарке в областном центре.

Торговые ряды в конце осени и в преддверии зимы всегда отличаются изобилием мяса и различных изделий из него. Время года, когда животноводы пожинают плоды своих трудов, радуя покупателей свежей и качественной продукцией. Поскольку животные после летнего сезона упитанные, нагулявшие солидный вес на пастбищах.

– В ярмарке принимают участие представители девяти сельских округов, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Зайсанского района Сабыр Андырбаев. – Крестьянские и фермерские хозяйства привезли и выставили на продажу говядину, конину, баранину. В общей сложности забили 27 голов крупного рогатого скота, семь лошадей, 40 овец.

Для горожан это прекрасная возможность запастись по мере возможности мясной продук-цией из первых рук. Для сельчан ярмарки дают шанс реализовать её без посредников и по цене ниже среднерыночной.

Зайсанский район славится также овощами, фруктами и ягодами. В последние годы энтузиасты небезуспешно возрождают отрасль виноградарства. Есть у зайсанцев ещё одна фишка, как предмет законной гордости и эксклюзив, – это просо, а также готовые изделия народной кухни из него. Покупателям просо известно как обыкновенное пшено, из которого варят кашу и другие блюда.

По информации организаторов, эту культуру успешно культивируют в Даировском сельском округе. Известный предприниматель Мамырбек Бирлик активно продвигает просо на местном рынке, производит талкан и поставляет его на продажу в Алматы и другие города.

На эту ярмарку сельчане привезли 500 кг просяной крупы, талкана, более 300 кг традиционного курта и иримшика. Были на прилавках и другие деликатесы, разносолы, характеризующие местный колорит и вкусы. В целом ярмарка продемонстрировала щедрость, радушие сельских тружеников, итоги их труда, потенциал отрасли.

Таир Сапаргалиев