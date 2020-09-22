Задача выполнена 

В региональном командовании «Восток» завершились бригадные тактические учения.

Под руководством командующего войсками регионального командования «Восток» генерала-майора Асана Жусупова на учебном полигоне «Изенды» завершились бригадные тактические учения.

– Современный бой требует от командиров тактической гибкости, мгновенного и точного реагирования на действия противника, его опережения, – пояснил тонкости военного дела Асан Жусупов. – Наши ребята справились с задачей.

По замыслу учений, личный состав воинских частей регионального командования был поднят по сигналу тревоги и совершил марш комбинированным способом из Семея и Аягоза до учебного полигона в Алматинской области, преодолев расстояние протяженностью более 600 километров.

В практических занятиях было задействовано более 400 единиц вооружения и военной техники, армейская авиация и около 2000 военнослужащих.

Безусловно, участие в бригадных тактических учениях способствует укреплению морально-психологических и боевых качеств личного состава.

В ходе учений выполнено мероприятие по доукомплектованию и приведению подразделений в высшую степень боевой готовности. Должностные лица управления бригады, штабов батальонов (дивизионов) повысили свои практические навыки в сборе и анализе данных обстановки, принятии решений, планировании специальных войсковых действий, доведении боевых задач до подразделений.

За ходом учения наблюдали начальник Департамента боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Нурлан Кашаганов и главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Марат Хусаинов.

– Подводя итоги учения, можно отметить, что выполнение поставленной боевой задачи достигнуто умелым применением всех средств поражения противника, быстрым использованием результатов ударов авиации и огня артиллерии, решительными действиями личного состава, – отметил Марат Хусаинов.

Ева Ким

Пресс-служба Семейского гарнизона